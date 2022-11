Haaland nach Drama: "Nervösester Moment meines Lebens"

IMAGO/Richard Callis/MB Media

Bei Erling Haaland und den Fans von Manchester City brachen alle Dämme

Der ehemalige BVB-Angreifer Erling Haaland war am vergangenen Wochenende einmal mehr der gefeierte Held auf Seiten von Manchester City. Der Norweger entschied die Partie gegen Fulham schließlich erst wenige Sekunden von Abpfiff.

Erling Haaland musste nach seinem Tor in der 95. Spielminute in der Premier League gegen den FC Fulham (2:1) erst einmal mächtig durchschnaufen.

Nach der Roten Karte gegen Joao Cancelo (26.) hatte Manchester City mit zehn Mann lange vergeblich versucht, das erneute Führungstor gegen die Londoner zu schießen. Teammanager Pep Guardiola wechselte in der 64. Minute schließlich Julián Álvarez, Torschütze zum 1:0 (17.) aus, um seine Wunderwaffe Erling Haaland aufs Feld zu schicken. Der 22-Jährige hatte wegen einer Fußprellung zuvor zwei Pflichtspiele verpasst und saß daher zunächst nur auf der Bank. Andreas Pereira (28.) hatte zwischenzeitlich per Elfmeter für Fulham ausgeglichen.

In der fünften Minute der Nachspielzeit bekam Haaland schließlich die goldene Gelegenheit, nachdem Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne im Strafraum gefoult wurde. Vor dem Elfmeter, den er gegen den deutschen Keeper Bernd Leno verwandelte, sei er "sehr nervös" gewesen, bekannte der ehemalige Dortmunder Stürmer anschließend bei "Sky".

"Es war einer der nervösesten Momente in meinem Leben, aber es war fantastisch. Ein Elfmeter in der letzten Minute, natürlich bin ich da nervös. Aber es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich liebe es", gab Haaland einen Einblick in seine Gefühlswelt. "Ich war eine Woche lang verletzt und es ist sehr wichtig, dass wir gewonnen haben."

Guardiola schwärmt: "Mit der richtigen Portion Wut gespielt"

Dass er zunächst nur auf der Bank hatte Platz nehmen dürfen, sei "schwierig" gewesen, so Haaland außerdem, "aber am Ende brauchten wir einfach diese drei Punkte. Ich bin erschöpft, aber glücklich. Ihr habt keine Ahnung", entgegnete er den "Sky"-Reportern.

Sein Teammanager Pep Guardiola hob hinterher vor allem die Mannschaftsleistung hervor, spielte sein Team doch rund 65 Minuten lang in Unterzahl. "Wir hatten mehr Chancen, mehr Kontrolle und haben Persönlichkeit gezeigt. Wir haben mit der richtigen Portion Wut und Enttäuschung gespielt", hob der Katalane hervor.

Erling Haaland steht derweil nun schon bei 18 Toren in der Premier League, damit führt er die Torjägerliste in Englands höchster Spielklasse deutlich an. Zweiter ist Harry Kane von Tottenham Hotspur mit elf Treffern.