Matthäus: "Reus nominiere ich nicht" - Hummels dabei!

Lothar Matthäus (r.) würde ohne BVB-Kapitän Marco Reus zur WM fahren

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat zwei Tage vor der Kader-Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick einmal selbst Bundestrainer gespielt und erklärt, welche 26 Spieler er mit zur Fußball-WM nach Katar nehmen würde. Geht es nach Matthäus, sieht die deutsche Nationalmannschaft beim großen Turnier, das in weniger als zwei Wochen beginnt, anders als gemeinhin erwartet aus.

Im Tor gibt es bei Lothar Matthäus auf den ersten Blick keine Überraschung. Manuel Neuer vom FC Bayern ist als Stammkeeper gesetzt, doch dahinter sieht der 61-Jährige die Lage anders als Bundestrainer Hansi Flick. Denn Eintracht-Torhüter Kevin Trapp landet vor Barca-Schluss Marc-André ter Stegen. "Trapp hat Neuer in den vergangenen zwei Jahren [...] in nichts nachgestanden, ist einer der Erfolgsgaranten der Eintracht. [...] Ter Stegen hält nicht mehr so spektakulär wie früher, was auch an seiner inzwischen größeren Erfahrung liegt", erklärte Matthäus sein Ranking bei "Bild".

In der Abwehr würde der Rekordnationalspieler auf Mats Hummels setzen. Dessen letztes Spiel für das DFB-Team liegt zwar bereits fast anderthalb Jahre zurück, doch als "erfahrener und zuverlässiger Führungsspieler" werde er "da sein, wenn man ihn braucht", glaubt Matthäus. Für den 61-Jährigen jedoch wichtig: "Seine Rolle muss natürlich vorher geklärt sein, dass er nicht automatisch von Beginn an spielt."

Im Mittelfeld sieht Matthäus defensiv das Bayern-Duo aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka ohne Konkurrenz, offensiv führt für den TV-Experten kein Weg an "Ausnahmespieler" Jamal Musiala vorbei. Etwas überraschend würde Matthäus auch Rani Khedira von Union Berlin mitnehmen. Dieser sei der "ideale Back-up, ein aggressiver Leader".

Matthäus: BVB-Profi als Ersatz, falls Wirtz nicht kann

Ganz vorn vertraut Matthäus auf Thomas Müller vom FC Bayern, sofern dieser seine Hüftprobleme in den Griff bekommt. "Er ist wichtig mit seiner Schlitzohrigkeit, seinem positiven Ehrgeiz, seiner riesigen Erfahrung", so der 61-Jährige.

Auch den Neu-Frankfurter Mario Götze und Dortmunder-Youngster Karim Adeyemi würde Matthäus mitnehmen. Anders als BVB-Kapitän Marco Reus. "Reus nominiere ich nicht, er ist, wie ich finde, immer noch zu verletzungsanfällig", womit der TV-Experte eine für die Borussia bittere Wahrheit ansprechen dürfte.

Statt Reus würde Matthäus auf Florian Wirtz setzen. Dieser befindet sich nach einem Kreuzbandriss zwar gerade erst wieder im Aufbautraining, eine lange Anlaufzeit brauche er aufgrund seiner Qualität allerdings nicht, ist sich der Rekordnationalspieler sicher. "Falls es nicht reicht, oder er nicht darf, würde bei mir der letzte Platz an [Julian] Brandt [vom BVB] gehen", sagte Matthäus.

Lothar Matthäus' WM Kader via "Bild":

TOR: Neuer, Trapp, ter Stegen

ABWEHR: Rüdiger, Ginter, Süle, Schlotterbeck, Hummels, Kehrer, Günter, Hofmann, Raum

MITTELFELD: Kimmich, Goretzka, Gündogan, Khedira, Musiala

ANGRIFF: Müller, Sané, Gnabry, Havertz, Moukoko, Füllkrug, Götze, Adeyemi, Wirtz