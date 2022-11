Wird Choupo-Moting zum Ronaldo-Nachfolger?

IMAGO/Andreas Gora

Eric Maxim Choupo-Moting überzeugt beim FC Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting präsentiert sich beim FC Bayern aktuell in Bestform. Das Leistungshoch weckt Begehrlichkeiten. Manchester United soll den Torjäger sogar als Nachfolger für Cristiano Ronaldo auf dem Zettel haben.

Wie "Sky" berichtet, ist Choupo-Moting "definitiv ein Kandidat" beim englischen Rekordmeister. Manchester United liebäugelt angeblich mit einer Winter-Verpflichtung des 33-Jährigen.

Grund dafür soll auch die Situation von Superstar Cristiano Ronaldo sein. Der 37-Jährige ist bei den Red Devils unzufrieden. Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach der Portugiese den Verein in der kommenden Transferperiode verlassen darf.

Laut dem TV-Sender möchte Choupo-Moting seinen bis zum Saisonende datierten Vertrag beim FC Bayern aber erfüllen. Der deutsche Rekordmeister würde den Mittelstürmer gerne darüber hinaus an der Säbener Straße halten.

"Dass er ein richtig guter Fußballer ist, wussten wir von vornherein. Dass er so einen Lauf hat, überrascht uns alle. Jetzt zeigt er, was er kann", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic unlängst bei "Sky". Der FC Bayern werde mit Choupo-Moting "zu gegebener Zeit" Gespräche über eine Verlängerung führen.

Choupo-Moting beim FC Bayern "sehr happy"

Der Torjäger machte den Fans des FC Bayern nach dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC (3:2) ebenfalls Hoffnung auf einen Verbleib.

"Ich konzentriere mich nur auf Bayern München und auf das Hier und Jetzt und bin sehr happy", sagte Choupo-Moting und fügte an: "Natürlich kann ich mir vorstellen, noch länger zu bleiben."

Der gebürtige Hamburger hat sich beim FC Bayern in den vergangenen Wochen vom Rotationsspieler zum Leistungsträger entwickelt. Choupo-Moting war 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain an die Isar gewechselt und fungierte in seinen ersten beiden Saisons als Backup von Robert Lewandowski.

Seitdem der zweifache Weltfußballer im Sommer zum FC Barcelona weitergezogen ist, trumpft Choupo-Moting beim FC Bayern auf.