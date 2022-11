Verlängert Nübel jetzt sogar beim FC Bayern?

IMAGO/Jonathan Moscrop

Alexander Nübel spielt derzeit bei der AS Monaco

Über die sportliche Zukunft von Alexander Nübel wurde in den vergangenen Tagen bereits heftig spekuliert. 2023 endet seine zweijährige Leihe bei der AS Monaco, beim FC Bayern besitzt er dann noch einen Vertrag bis 2025. Wie es ab dem kommenden Sommer genau weitergehen wird, ist aber noch ungewiss. Nun gibt es ein mögliches neues Szenario rund um den Torhüter.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg erfahren haben will, strebt der FC Bayern mittlerweile sogar eine Ausdehnung des Arbeitspapieres über den Sommer 2025 hinaus an.

Der deutsche Rekordmeister zeigte sich zuletzt sehr zufrieden mit der sportlichen Entwicklung des 26-Jährigen, der bei der AS Monaco starke Leistungen abliefert und unumstrittene Nummer eins im Fürstentum ist.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic war in der letzten Woche bekanntlich nach Monaco gereist, um die derzeitige Sachlage in persönlichen Gesprächen mit Nübel und seiner Entourage zu besprechen.

Laut Plettenberg stellt sich ein für die Münchner vorstellbares Szenario wie folgt dar: Nübel bekommt auch weiterhin bei der AS Monaco viel Spielpraxis in der Ligue 1 und möglichst häufig auch auf internationaler Bühne - die Monegassen spielen im Februar in der Europa League gegen Bayer Leverkusen.

Nübel ruft mehrere Interessenten aus England auf den Plan

Auch in der Saison 2023/2024 soll Nübel demnach weiterhin für Monaco als Leihspieler auflaufen, um dann im Sommer 2024 als neue Nummer eins und Nachfolger von Manuel Neuer zum FC Bayern zurückzukehren. Sollte sich der gebürtige Paderborner für diesen Weg entscheiden, winkt ihm eine vorzeitige Vertragsverlängerung über 2025 hinaus.

Nach derzeitigem Stand wird sich der Torhüter mit seiner endgültigen Entscheidung, wie es für ihn nach der laufenden Saison genau weitergeht, aber wohl noch Zeit lassen. Neben Monaco, die mit ihrem Stammkeeper derzeit ohnehin sehr zufrieden sind, soll es auch mehrere Interessenten aus der englischen Premier League geben.