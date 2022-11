Abgang geplant! Hertha-Star will's nochmal wissen

IMAGO/O.Behrendt

Davie Selke, hier neben Kevin-Prince Boateng (l.)

Ihm wurde einst eine große Karriere vorausgesagt, doch so richtig zünden wollte Davie Selke bisher weder bei Werder Bremen, noch bei RB Leipzig oder Hertha BSC. Wie es jetzt in einem Medienbericht heißt, strebt der Mittelstürmer einen erneuten Vereinswechsel an, um noch einmal voll anzugreifen.

Ob bei Werder, den Roten Bullen oder aktuell bei der Alten Dame: Bei keiner seiner Bundesliga-Stationen konnte der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Selke bislang vollends überzeugen.

Als Sturmspitze vor allem an seinen Treffern gemessen, brachte es der mittlerweile 27-Jährige in keiner Bundesliga-Spielzeit auf mehr als zehn Saisontore.

Bei Hertha BSC ist er unter Cheftrainer Sandro Schwarz in der laufenden Saison ohnehin nur zweite Wahl. Erst zweimal stand er in 2022/2023 bis dato in der Startelf, neunmal kam er hingegen nur als Joker in die Partie.

Zu wenig für die weiterhin hohen Ansprüche des 1,94-m-Hünen, der in seiner Profi-Laufbahn immerhin schon auf 200 Bundesliga-Einsätze zurückblicken kann.

Hertha BSC wird Wechselwunsch wohl nachkommen

Wie es in einer "Sky"-Meldung heißt, soll Selke vereinsintern längst hinterlegt haben, dass er Hertha BSC schon im kommenden Winter unbedingt verlassen will. Trotz seines laufenden Vertrags bis Sommer 2023 wolle er Berlin schon im Januar den Rücken zukehren, um woanders einmal mehr einen Neuanfang zu wagen.

Laut dem Medienbericht soll dabei ein Bundesliga-interner Wechsel ebenso infrage kommen wie ein Schritt nach Italien in die Serie A. Eine weitere Option soll es zudem in der zweitklassigen englischen Championship geben.

Der abstiegsbedrohte Bundesligist selbst wird seinem Stürmer bei seinen Wechselabsichten offenbar keine Steine in den Weg legen. Das soll vor allem am überdurchschnittlichen Gehalt liegen, welches Selke bei der Hertha bezieht und welches im Falle eines Abgangs eingespart werden soll.

Der Offensivmann verdient in Berlin dem Vernehmen nach inklusive aller Boni bis zu vier Millionen Euro Jahresgehalt.