Eintracht Frankfurt erhält nächsten Millionen-Regen

IMAGO/Jan Huebner

Eintracht Frankfurt und Trikotsponsor Indeed haben ihre Partnerschaft bis 2026 verlängert

Die guten Nachrichten für Eintracht Frankfurt reißen nicht ab. Nachdem sich die Hessen bereits eine Millionen-Prämie für den Einzug in das Achtelfinale der Champions League gesichert haben, bringt ein neuer Deal einen zusätzlichen Geldregen.

Bereits seit 2017 ist Indeed Hauptsponsor der Eintracht. Das Logo der Jobbörse ist seitdem auf den Trikots der Adlerträger sichtbar. Laut "Bild" war dem amerikanischen Unternehmen die Partnerschaft mit den Frankfurtern bislang 7,5 Millionen Euro pro Jahr wert.

Jetzt verlängerten der Europa-League-Sieger und Indeed den im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2026.

Eintracht-Sportvorstand Axel Hellman ist von der Vertragsverlängerung begeistert. "Das Bekenntnis von Indeed zu Eintracht Frankfurt ist ein starkes Zeichen in herausfordernden Zeiten. Die bisherigen mehr als fünf Jahre sind ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft im Profisport. Ab der neuen Saison wird unsere Partnerschaft in allen Bereichen deutlich ausgeweitet. Neben dem Männerfußball kommen nun der Frauenfußball und Esports hinzu", wird Hellmann auf der Vereinshomepage zitiert.

Eintracht Frankfurt erhält Millionen-Betrag

Wie die "Bild" berichtet, ist in dem neuen Vertrag eine satte Steigerung der jährlichen Zahlung enthalten.

Rund zehn Millionen Euro bekommt die Eintracht der Tageszeitung zu Folge ab sofort pro Jahr ausgezahlt. Je nachdem wie erfolgreich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in den kommenden Spielzeiten ist, kann die Summe noch auf zwölf Millionen Euro jährlich ansteigen, heißt es. In den kommenden drei Jahren darf sich Frankfurt also wohl über mindestens 30 Millionen Euro freuen.

Gerade erst hatte der 2:1-Erfolg über Sporting Lissabon in der Champions League die finanziellen Möglichkeiten bei den Hessen erweitert. Für den Einzug in das Achtelfinale schüttet die UEFA rund 9,6 Millionen Euro aus.

Bleiben Kamada und Ndicka doch bei Eintracht Frankfurt?

Wie der Geld-Regen in Frankfurt investiert wird, ist indes aber noch offen. Gut möglich, dass Sportdirektor Markus Krösche die Mehr-Einnahmen nutzt, um die auslaufenden Verträge der Top-Stars Daichi Kamada und Evan Ndicka zu verlängern.

Beide liebäugeln derzeit angeblich mit einem Wechsel zu einem europäischen Spitzenklub, bei dem sie regelmäßig in der Champions League spielen können.

Möglicherweise kann Krösche die beiden Profis durch die jüngsten sportlichen Erfolge und einem üppigeren Gehalt nun doch noch von einem Verbleib bei der Eintracht überzeugen.