"Extrem verärgert": Zoff in der Schalke-Kabine

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Ralf Fährmann ist derzeit Ersatzkeeper beim FC Schalke 04

13 Spiele, maue sechs Punkte und zuletzt sieben Liga-Pleiten in Serie: Der FC Schalke 04 erlebt bislang eine Saison zum Vergessen. Zu allem Überfluss soll es jetzt auch noch zwischen Sportchef Peter Knäbel und einen S04-Urgestein gekracht haben.

Knäbel, der nach dem Rücktritt von Sportdirektor Rouven Schröder vorerst auch dessen Aufgaben übernommen hat, soll Keeper Ralf Fährmann eindringlich darauf hingewiesen haben, dass er damit aufhören solle, vor den Partien und in der Halbzeitpause Kuchen in der Kabine zu essen. Das berichtet die "Sport Bild".

Zudem soll Knäbel dem Routinier vielsagend mit auf dem Weg gegeben haben, dass der FC Schalke 04 auch eine Ernährungsberaterin beschäftigt, die die Spieler jederzeit beraten würde.

Hinweise, die Fährmann dem Bericht zufolge "extrem verärgert" haben sollen. Zumal der ehemalige Kapitän der Königsblauen die Ansicht vertreten soll, er sei topfit, heißt es weiter.

Schalke-Ikone Büskens soll "BVB"-Lamborghini angeprangert haben

Unverständnis soll vor Wochen auch Co-Trainer Mike Büskens geerntet haben, als er Neuzugang Alex Kral nahelegte, es könnte negative Reaktionen hervorrufen, wenn dieser mit einem gelben Lamborghini - der Farbe des Erzrivalen Borussia Dortmund - aufs Vereinsgelände fährt. Hier soll Büskens nach Angaben des Sportblattes auch darauf gehofft haben, dass Fährmann vermittelt, im Team soll der Hinweis allerdings eher als problematisch aufgefasst worden sein.

"Ich weiß, was es bedeutet, für Schalke 04 zu spielen und zu arbeiten. Und ja, dazu gehört es in meiner Funktion auch, ab und an schwierige Themen anzusprechen. Das habe ich in der Vergangenheit getan und werde ich auch in der Zukunft machen. Das ist meine Aufgabe, auch wenn das nicht immer angenehm ist, aber sie ist wichtig für den Klub, weil die Spieler so unseren Verein und dessen Emotionen besser verstehen und sie das im Zweifel vor Missverständnissen schützt. Dafür muss man sich auch mal reiben", zitiert die "Sport Bild" Büskens in diesem Zusammenhang.

Klar scheint zumindest, dass Schalke 04 der derzeit neben der Bewältigung der sportlichen Misere auch intern einige Unstimmigkeiten aus der Welt schaffen muss.