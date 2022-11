Whatsapp-Gruppe mit vorläufigem DFB-Kader enthüllt

IMAGO/Marc Schueler

Am Donnerstag gibt Hansi Flick seinen WM-Kader bekannt

Am Donnerstag gibt Hansi Flick seinen endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar bekannt. Vorab soll der Bundestrainer die Spieler in einer Whatsapp-Gruppe heiß gemacht haben.

Der "Sport Bild" zufolge ist die Gruppe "Get Prepared …" (übersetzt: "Bereitet euch vor") gegründet worden. Ein Großteil des vorläufigen 55-Mann-Kaders sei in den Chat eingeladen worden.

Das Blatt enthüllte zudem Nachrichten, die Flick an das Team geschrieben haben soll. "Hallo Männer", startete er. Das Ziel sei es, bei der ersten Winter-WM "wieder ganz oben anzugreifen. Denn da wollen wir alle hin: Back on top", so der Bundestrainer.

In dem Chat lobte Flick auch die Leistungen der Spieler bei ihren Klubs in den vergangenen Wochen. "Wir waren in den letzten Wochen wieder viel unterwegs, um möglichst viele von Euch in der Bundesliga zu sehen. Wir freuen uns über Eure guten Leistungen, denn unser Blick geht klar Richtung WM."

Dem Bericht zufolge sind aber nicht alle 55 Spieler in der Gruppe. Um welche es sich dabei genau handelt, ist allerdings nicht klar.

DFB-Lager wegen Hummels "hin- und hergerissen"

BVB-Innenverteidiger Mats Hummels fehle jedoch in dem Chat. Dadurch sei aber nicht ausgeschlossen, dass der Routinier trotzdem nominiert wird.

Die Verantwortlichen im DFB-Lager seien wegen der Personalie Hummels "hin- und hergerissen". Seine zuletzt starken Leistungen würden für eine Nominierung sprechen, eine neue Hierarchie, die sich zuletzt bei der Nationalmannschaft ohne ihn gebildet hat, aber klar dagegen.

In weniger als zwei Wochen beginnt die Fußball-WM in Katar, der Countdown läuft. Am Donnerstagmittag nominiert Hansi Flick seinen finalen Kader für das große Turnier. 26 Spieler darf und wird der Bundestrainer mitnehmen. Zuletzt bekannte der Co-Trainer Danny Röhl, dass große Teile des Aufgebots bereits klar sein.