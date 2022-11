Enthüllt! So plant der FC Bayern mit Rummenigge und Hoeneß

Sammy Minkoff via www.imago-images.de

Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß, hier beim Bayrischen Sportpreis 2021

Seit eineinhalb Jahren hat sich die Führungsetage beim FC Bayern vollständig vom alten Führungsduo Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge emanzipiert. Beide langjährigen Protagonisten im Präsidium und Vorstand der Münchner sind derzeit maximal noch beratend tätig, Rummenigge dabei sogar ohne eine offizielle Funktion im Klub. Das könnte sich allerdings zukünftig wieder ändern.

Die "Sport Bild" enthüllte Überlegungen der derzeitigen Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister, wonach der 67-Jährige künftig wieder verstärkt in einzelne Sachfragen eingebunden werden könnte.

Laut dem Fachmagazin schwebt den Klubbossen um Vorstandsboss Oliver Kahn vor, speziell in Auslandsangelegenheiten auf die Expertise und das Netzwerk Rummenigges zurückzugreifen.

Der Kahn-Vorgänger hatte zuletzt zwar seine uneingeschränkte emotionale Verbundenheit zum FC Bayern betont, sich aus dem Tagesgeschäft mit seinem Rückzug als Vorstandsvorsitzender im Sommer 2021 aber komplett abgemeldet. Künftig könnte der ehemalige Nationalspieler zumindest in der zweiten oder dritten Reihe wieder vermehrt angefragt werden - so zumindest die kolportierten Überlegungen bei Kahn und Co.

FC Bayern löst sich weiter von Ehrenpräsident Uli Hoeneß

Anders sieht das bei Ehrenpräsident Uli Hoeneß aus. Der Vereinspatron des FC Bayern verfügt ohnehin noch über einen Sitz im Aufsichtsrat der Vereins, dem wichtigsten Kontrollgremium beim deutschen Serienmeister der letzten Jahre.

Hoeneß äußert sich regelmäßig zu sportlichen und politischen Dingen rund um den Klub, tritt als gefragter oder auch ungefragter Gesprächspartner (Stichwort: Doppelpass-Anruf) in der breiten Öffentlichkeit auf.

Intern sollen laut "Sport Bild" die großen sportlichen Weichenstellungen allerdings in Kreisen diskutiert werden, die ohne Hoeneß stattfinden.

Längst soll sich eine informelle Runde zwischen Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Präsident Herbert Hainer und dem Technischen Direktor Marco Neppe gebildet haben, die sich regelmäßig über strategische Fragen austauscht.

In dieser Elefantenrunde sollen auch mögliche Transfers und andere Personalfragen offen diskutiert werden.