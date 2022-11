BVB-Talente vom DFB geehrt - FC Bayern kaum vertreten

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Youssoufa Moukoko (l.) und Karim Adeyemi (M.) vom BVB gewannen in ihren Jahrgängen

Der DFB hat einmal mehr die besten deutschen Nachwuchs-Talente mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet. Vor allem die Youngster in Reihen von Borussia Dortmund räumten dabei kräftig ab.

Insgesamt zeichnete der deutsche Fußball-Dachverband gleich zwölf Talente der Jahrgänge 2002, 2003, 2004 und 2005 aus, da man die im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallene Vergabe nachholte und erstmals Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler gleichwertig berücksichtigte.

"Die Gleichberechtigung und die deutlich gestiegene Professionalisierung im Frauen- und Mädchenfußball muss sich auch bei der Würdigung des Nachwuchses bemerkbar machen. Eines Tages die Fritz-Walter-Medaille in den Händen halten zu dürfen, soll auch ein Ansporn für die jungen Talente sein, die jetzt in unseren Vereinen trainieren. Herzlichen Glückwunsch an alle Ausgezeichneten", wird DFB-Vizepräsident Hermann Winkler in diesem Zusammenhang auf "dfb.de" zitiert.

Mit Nationalspielerin Jule Brand (VfL Wolfsburg/Gold U19-Frauen Jahrgang 2002), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/Gold U19-Junioren Jahrgang 2002), dem aktuell vom BVB an Eintracht Frankfurt verliehenen Ansgar Knauff (Silber U19-Junioren Jahrgang 2002), dem derzeit verletzten Leverkusen-Überflieger Florian Wirtz (Gold U19-Junioren Jahrgang 2003), Luca Netz von Borussia Mönchengladbach (Silber U19-Junioren Jahrgang 2003) oder BVB-Rekord-Youngster Youssoufa Moukoko (Gold U17-Junioren Jahrgang 2004 sind einige Spieler vertreten, die in ihrer Karriere schon das ein oder andere Ausrufezeichen setzen konnten.

Neben dem BVB (Moukoko und Adeyemi) heimst auch Bayer Leverkusen mehrere Goldene Fritz-Walter-Medaillen ein. Lisanne Gräwe wurde bei den U19-Frauen Jahrgang 2003, Clara Fröhlich im Jahrgang 2004, Wirtz als bester Junior des Jahrgangs 2003 ausgezeichnet. Auffallend: Der FC Bayern ist mit Tarek Buchmann (Bronze U17-Junioren Jahrgang 2005) nur einmal vertreten.

Adeyemi (2019) und Wirtz (2020) wurden in der Vergangenheit ebenfalls schon zu den besten U17-Kickern ihres Jahrgangs gekürt.

Die Preisträger*innen

Jahrgang 2002 weiblich – U 19-Frauen 2021:

Gold: Jule Brand (VfL Wolfsburg)

Silber: Julia Kassen (VfL Wolfsburg)

Bronze: Sophie Weidauer (1. FFC Turbine Potsdam)

Jahrgang 2002 männlich – U 19-Junioren 2021:

Gold: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Silber: Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt)

Bronze: Noah Atubolu (SC Freiburg)

Jahrgang 2003 weiblich – U 19-Frauen 2022:

Gold: Lisanne Gräwe (Bayer 04 Leverkusen)

Silber: Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt)

Bronze: Sarah Mattner-Trambleau (First Vienna FC)

Jahrgang 2003 männlich – U 19-Junioren 2022:

Gold: Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Silber: Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Bronze: Robert Wagner (SC Freiburg)

Jahrgang 2004 weiblich – U 17-Juniorinnen 2021:

Gold: Clara Fröhlich (Bayer 04 Leverkusen)

Silber: Vanessa Diehm (TSG 1899 Hoffenheim)

Bronze: Cora Zicai (SC Freiburg)

Jahrgang 2004 männlich – U 17-Junioren 2021:

Gold: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Silber: Linus Gechter (Hertha BSC Berlin)

Bronze: Anton Kade (FC Basel)

Jahrgang 2005 weiblich – U 17-Juniorinnen 2022:

Gold: Jella Veit (Eintracht Frankfurt)

Silber: Mara Alber (TSG 1899 Hoffenheim)

Bronze: Mathilde Janzen (TSG 1899 Hoffenheim)

Jahrgang 2005 männlich – U 17-Junioren 2022:

Gold: Nelson Weiper (FSV Mainz 05)

Silber: Laurin Ulrich (VfB Stuttgart)

Bronze: Tarek Buchmann (FC Bayern München)