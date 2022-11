Spektakuläre Kehrtwende bei Bayern-Flirt?

IMAGO/DAX Images

Joao Félix wird erneut beim FC Bayern gehandelt

In den vergangenen Wochen wurde der FC Bayern immer wieder mit Joao Félix von Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Nachdem es zuletzt noch hieß, dass die Münchner nicht mehr an einem Transfer interessiert sein sollen, lassen neuste Spekulationen aufhorchen.

Hat der FC Bayern einen Kauf von Joao Félix doch noch nicht abgeschrieben? Wie "El Nacional" berichtet, beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister nach wie vor mit dem 22-Jährigen.

Felix soll mit seiner Situation bei Atlético Madrid hadern. Eine Trennung im kommenden Sommer sei für alle Beteiligten "die beste Lösung", schreibt das Portal und nennt in diesem Zusammenhang den FC Bayern als möglichen Abnehmer.

Demzufolge sollen die Münchner inzwischen sogar die "großen Favoriten" auf die Dienste des Portugiesen sein. Cheftrainer Julian Nagelsmann habe keine Zweifel, aus dem Offensivspieler "einen Weltstar zu machen" machen zu können. Der 35-Jährige soll seinen Transferwunsch beim Vorstand des FC Bayern hinterlegt haben, so "El Nacional".

Um Félix von Atlético Madrid loseisen zu können, müsste der Bundesligist offenbar 90 Millionen Euro in die Hand nehmen, will das Portal erfahren haben. In diesem Fall würde der 23-fache Nationalspieler zum Rekord-Transfer des FC Bayern avancieren.

Wechsel zum FC Bayern erscheint unwahrscheinlich

Jedoch erscheint es unwahrscheinlich, dass die Münchner tatsächlich so viel Geld für Félix in die Hand nehmen würden. "Wir haben eine Mannschaft, die hervorragend besetzt ist", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer unlängst der "AZ".

Zudem berichtete "Sky", dass der Atlético-Star weder im Winter noch im kommenden Sommer an die Isar wechseln wird. Somit könnten sich die neusten Spekulationen letztlich als unwahr herausstellen.

In den vergangenen Wochen wurde Félix auch beim FC Barcelona sowie bei Manchester United gehandelt.