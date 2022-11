Schwere Vorwürfe gegen Karl-Heinz Rummenigge

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Karl-Heinz Rummenigge war bis 2021 Vorstandschef des FC Bayern

Die "Rollex-Affäre" um Karl-Heinz Rummenigge aus dem Jahr 2013 hat womöglich ein weitaus größere Tragweite als bisher bekannt. Gegen den langjährigen Vorstandschef des FC Bayern stehen schwere Vorwürfe im Raum. Sein Anwalt bezieht Stellung.

Wie das "ZDF" in der am Dienstag ausgestrahlten Doku "Geheimsache Katar" enthüllt, wohnte Rummenigge neben zahlreichen anderen Klub-Bossen im Februar 2013 einem Treffen der mächtigen European Club Association (ECA) in Katar bei.

Sieben namentlich nicht genannte Bundesliga-Funktionäre, die ebenfalls dabei waren, bestätigten laut des Films, dass es sich bei dem Event um eine Lobbyveranstaltung für die damals massiv in der Kritik stehende WM 2022 gehandelt habe.

"Man merkte: Die wollen in unsere Köpfe rein, damit wir zurückfliegen und sagen: Diese WM ist eine gute Idee", sagte einer der für den Film interviewten Teilnehmer, die anonym bleiben wollten. "In dieser Offenkundigkeit den europäischen Fußball einzukaufen, das habe ich noch nicht erlebt", offenbarte ein anderer.

Karl-Heinz Rummenigge vom WM-OK besonders umgarnt?

Rummenigge, damals nicht nur Klub-Boss des FC Bayern sondern auch Vorsitzender der ECA, sei von den katarischen Ausrichtern um WM-OK-Chef Hassan Al-Thawadi besonders herzlich empfangen worden, berichtet das "ZDF" unter Berufung auf vorliegendes Bild- und Videomaterial.

Ein Informant bestätige zudem, Rummenigge habe zwei Uhren der Luxusmarke Rolex als Geschenk erhalten, überreicht von den katarischen Gastgebern. Sogar ein Foto eines der Modelle habe er dem "ZDF" übermittelt.

Die "Rolex-Affäre" um Rummenigge erscheint damit in neuem Licht. Bekannt war bislang, dass der Bayern-Boss nach dem Rückflug aus Doha am Zoll kontrolliert und zwei unverzollte Uhren in seinem Gepäck gefunden wurden.

Für das Vergehen erhielt er später einen Strafbefehl über 250.000 Euro und akzeptierte diesen. Gegenüber dem englischen "Guardian" behauptete Rummenigge, ein Freund habe ihm die Uhren geschenkt. Namen oder Details nannte er nie.

Rolex-Uhren von Katar? Karl-Heinz Rummenigges Anwalt bezieht Stellung

Die neuen Enthüllungen aus der "ZDF"-Doku dementiert der Anwalt des 67-Jährigen.

"Eine ganze Reihe Ihrer Fragen enthält unzutreffende Behauptungen, Unterstellungen und Verdächtigungen. Die beiden Rolex waren keine Geschenke von Hassan Al-Thawadi", hieß es in der Stellungnahme gegenüber dem TV-Sender.

Brisant: Rummenigge sprach sich kurz nach der Reise nach Doha für eine Verlegung der WM in den Winter aus. Zudem trat er immer wieder als Fürsprecher des umstrittenen Turniers in Erscheinung.