Bitter! Nächster DFB-Star verpasst die WM

IMAGO/Marc Schueler

Lukas Nmecha (r.) verpasst die WM

Bittere Botschaft für das DFB-Team und Bundestrainer Hansi Flick: Die bereits arg gebeutelte Offensivabteilung des deutschen Fußball-Nationalteams muss einen Tag vor der offiziellen Kaderbekanntgabe den nächsten Ausfall verkraften: Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg wird nicht zur Verfügung stehen.

Beim 2:0-Sieg des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend hat sich Nmecha eine Knieverletzung zugezogen, die sowohl die Teilnahme am letzten Liga-Spiel des Jahres (12. November gegen die TSG 1899 Hoffenheim) als auch die Teilnahme Nmechas an der Fußball-Weltmeisterschaft unmöglich macht. Das teilten die Wölfe einen Tag nach dem Erfolg gegen den BVB mit.

Konkret habe sich der Angreifer einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen, eine Operation sei zwar nicht erforderlich, heißt es in einer offiziellen Mitteilung auf "vfl-wolfsburg.de", Nemacha werde aber "mehrere Wochen" pausieren müssen.

VfL Wolfsburg hofft auf "einen schnellen und reibungslosen Heilungsverlauf"

"Es ist schade, dass Lukas das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr verpasst und auch nicht bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei sein kann. Wir wünschen ihm einen schnellen und reibungslosen Heilungsverlauf", wird Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke zitiert.

2022/23 steht Nmecha bislang bei vier Toren und einer Vorlage in zwölf Bundesliga-Partien. Eine Nominierung für den endgültigen WM-Kader war längst nicht sicher, in Flicks Vorauswahl wird sich der 23-Jährige aber befunden haben. Nmecha bestritt bislang sieben A-Länderspiele, konnte aber noch keinen Treffer für die deutsche Auswahl verbuchen.

Zuvor musste die DFB-Elf bereits den verletzungsbedingten Ausfall von Timo Werner (RB Leipzig) verkraften. Hinter der Fitness von Marco Reus (Borussia Dortmund), Thomas Müller (FC Bayern) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) steht zumindest noch ein Fragezeichen.