Bericht: FC Bayern reagiert auf Choupo-Moting-Fehlschuss

IMAGO/Philippe Ruiz

Sadio Mané (r.) war bislang beim FC Bayern für die Elfmeter zuständig

Ob Sadio Mané die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verpasst, ist noch nicht geklärt. Dass der Senegalese dem FC Bayern im letzten Ligaspiel des Jahres gegen den FC Schalke 04 fehlen wird (Samstag, 18:30 Uhr) hat der deutsche Rekordmeister allerdings bereits bestätigt. Abseits des sportlichen Verlustes hat Manés verletzungsbedingte Auswechselung beim 6:1-Sieg gegen Werder Bremen allerdings ein Problem offenbart, auf das die Münchner nun reagieren wollen.

An der 6:1-Gala des FC Bayern gegen Werder Bremen konnte Bayerns Superstar Sadio Mané nur wenig partizipieren: Ein Zweikampf nach einer guten Viertelstunde beendete den Arbeitstag des 30-Jährigen früh und verhinderte auch, dass der Linksfuß Minuten später für die Münchner an den Elfmeterpunkt treten konnte.

Stattdessen schnappte sich Eric Maxim Choupo-Moting das Leder - und scheiterte nach 18 Minuten an Werder-Keeper Jiri Pavlenka. Da es zu diesem Zeitpunkt noch 1:1 stand ein äußerst ärgerlich Fehlschuss. Dass sich Choupo-Moting, angesichts seiner aktuellen Überform wohl nur so vor Selbstbewusstsein strotzend, das Recht herausnahm, den Strafstoß auszuführen, soll die Verantwortlichen an der Säbener Straße nun zum Handeln bewegt haben. Das berichtet der "kicker".

Demnach werden die Bosse des deutschen Branchenprimus im neuen Jahr eine "neue interne Regelung" für das Ausführen von Elfmetern festlegen. Sollte Mané als etatmäßiger Schütze nicht auf dem Rasen stehen, wird es dann eine klare Reihenfolge geben, die festlegt, wer die Verantwortung übernimmt. Damit sollen Diskussionen auf dem Platz vermieden werden, potenzielle Schützen sollen klar wissen, was ihre Aufgabe ist und sich nur auf den Strafstoß konzentrieren.

Choupo-Moting vor Fehlschuss bei FC Bayern vs. Werder Bremen mit starker Bilanz

Bis zu seinem Wechsel zum FC Barcelona im Sommer 2022 war Robert Lewandowski beim FC Bayern der Mann für die Elfmeter, ohne den Polen gab es dem Bericht zufolge keine "feste Reihenfolge" mehr.

Dass Mané, der für das Nationalteam des Senegals ebenfalls seit Jahren vom Punkt antritt, die Aufgabe übernommen hat, soll trotz eines Fehlschusses bei zwei Versuchen vom Team akzeptiert worden sein. Dass Choupo-Moting gegen Werder antrat und sich damit auch ein wenig über die Superstars der Münchner stellte, scheint nun Folgen zu haben.

Dabei liest sich die bisherige Ausbeute des gebürtigen Hamburgers nicht schlecht. Vor seinem Fehlschuss gegen Bremen verwandelte Choupo-Moting in seiner Karriere immerhin zwölf von 14 Elfmetern. Letztmals trat er allerdings für den FC Schalke in der Saison 2016/17 an den Punkt.