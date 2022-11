BVB-Debütant verrät: Diesen Rat gab mir Terzic

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Marco Pasalic (l.) kam für den BVB zu seinem Bundesliga-Debüt

Zum ersten Mal in seiner Karriere durfte Marco Pasalic am letzten Dienstag ein Bundesliga-Spiel bestreiten. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund wurde im zweiten Durchgang von Trainer Edin Terzic eingewechselt.

Ein besonderer Moment für den BVB-Debütanten, auch wenn die Partie beim VfL Wolfsburg mit einer 0:2-Niederlage endete.

"Ich bin unglaublich dankbar und glücklich darüber, dass ich mein Debüt in der Bundesliga feiern durfte", meinte Pasalic gegenüber BVB-Vereinsmedien.

Nachdem der gebürtige Karlsruher schon im Sommer des letzten Jahres zu Borussia Dortmund gewechselt war, erlebte er aufgrund mehrerer Verletzungen eine erste Saison zum Vergessen bei den Schwarz-Gelben.

In der U23 des BVB kam er auf nur acht Startelfeinsätze in der Spielzeit 2021/2022 und konnte sich unter anderem wegen einer Syndesmosebandverletzung zunächst nicht bei den Profis aufdrängen.

Einwechslung für Salih Özcan bei BVB-Gastspiel in Wolfsburg

Nachdem es in seiner zweiten Spielzeit in Dortmund derzeit wesentlich besser läuft und Pasalic in der 3. Liga bereits auf 13 Saisonspiele zurückblicken konnte, wurde der 22-Jährige von BVB-Coach Edin Terzic zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg erstmals in den Spieltagskader berufen.

In der 80. Minute brachte ihn der Dortmunder Linienchef dann für Salih Özcan, als der BVB noch auf den Ausgleich hoffte.

"Er hat mir gesagt, ich soll reinkommen, einfach Spaß haben und reinflanken auf die Spieler vorne rein und frei spielen", berichtete Pasalic über das kurze Zwiegespräch mit Trainer Terzic, welches Pasalic vor seiner Hereinnahme noch führte.

"Als Offensivspieler geht man mit der Motivation rein, mit einer Aktion das Spiel ändern zu können. In der zweiten Mannschaft habe ich das auch des Öfteren mal gemacht und meine Tore gemacht. Dieses Mal hat es leider nicht geklappt", berichtete der Deutsch-Kroate, der trotzdem mit Stolz auf seine ersten Minuten im deutschen Fußball-Oberhaus zurückblickte.