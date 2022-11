Medien: Trainerwechsel beim FC Bayern wegen Corona verzögert

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Martin Demichelis wird den FC Bayern wohl verlassen

Der anstehende, aber immer noch nicht offiziell bestätigte Wechsel auf der Trainerbank der Zweitvertretung des FC Bayern verzögert sich offenbar wegen der Corona-Infektion des neuen Coaches.

Bereits seit Wochen berichten mehrere Medien übereinstimmend, dass die Zeit von Martin Demichelis als Chefcoach der U23 des FC Bayern abläuft. Offiziell bestätigt hat der deutsche Rekordmeister den Abschied des 41 Jahre alten Ex-Profis aber immer noch nicht.

Laut "Bild" kommt nun aber endlich Bewegung in die Personalie. Dass sich Demichelis den 6:1-Sieg der Profis in der Bundesliga gegen Werder Bremen am Dienstag auf der Tribüne der Allianz Arena anschaute, sei der Tatsache geschuldet, dass er sich kurz zuvor mit der Klub-Führung über eine Vertragsauflösung geeinigt habe, heißt es.

Damit ist Demichelis' Weg zurück in seine argentinische Heimat frei. Dort soll er als Chefcoach des Traditionsklubs River Plate aus Buenos Aires fungieren, zusammen mit dem langjährigen Nürnberger Javier Pinola, der wohl sein Assistent wird.

FC Bayern: Nachfolger von Martin Demichelis steht fest

Auch der Nachfolger von Demichelis beim FC Bayern soll bereits feststehen: Holger Seitz, aktuell Sportlicher Leiter des Campus, kehrt offenbar ins Trainergeschäft zurück.

Der 48-Jährige hatte die Münchner U23 bereits 2018/2019 sowie in der Saison 2020/2021 betreut. Zudem arbeitete er unter anderem als U17- und U19-Coach beim FC Bayern.

Seitz soll einen langfristigen Vertrag als Demichelis-Erbe erhalten, berichtet "Bild". Demnach verzögere sich die Übergabe des Amtes und damit auch die offizielle Vollzugsmeldung aber noch, weil der neue Coach derzeit mit dem Coronavirus infiziert ist.

Sportlich läuft es für die U23 des FC Bayern aktuell nicht wunschgemäß. Das Team belegt in der Regionalliga Bayern nur den sechsten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer SpVgg Unterhaching beträgt satte 19 Punkte.