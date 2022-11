"Kotau vor FIFA und Katar": Schwere Vorwürfe gegen den DFB

IMAGO/Eibner Pressefoto/Marcel von Fehrn

Ex-Präsident Rainer Grindel erhebt schwere Vorwürfe vor der Fußball-WM 2022 in Katar

Umso näher die WM in Katar rückt, desto lauter wird die Kritik am Gastgeberland und der FIFA. Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel holt zum Rundumschlag gegenüber den Verantwortlichen aus und nimmt auch den bislang zurückhaltenden DFB in die Pflicht.

Kurz vor Beginn der WM in Katar, die FIFA-Boss Gianni Infantino kürzlich als die "beste WM aller Zeiten" betitelte, verurteilte Reinhard Grindel im Interview mit dem "kicker" den Umgang des 52-Jährigen mit der WM in Katar.

Besonders über Infantions Ablehnung eines Fonds zur Unterstützung der in Katar verstorbenen Gastarbeiter ist Grindel verärgert: "Scheinbar sieht Infantino die FIFA nicht in der Verantwortung. Er mag auch befürchten, dass eine solche Initiative als indirekte Kritik an Katar verstanden würde, und mit Kritik an Katar ist Infantino bisher nicht aufgefallen."

Grindel: DFB muss bei Fußball-WM in Katar politisches Statement setzen

Aber auch vom DFB würde sich Grindel mehr Zeichen gegen das WM-Gastgeberland freuen. Besonders die Entscheidung, auf eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben zu verzichten und dafür eine Binde mit dem Schriftzug "One Love" zu verwenden, stößt dem Ex-Funktionär übel auf: "Der Fußball hat eine gesellschaftliche Verantwortung. Bei der EURO wurde die Münchner Arena in Regenbogenfarben illuminiert, daher halte ich diese Binde für einen erstaunlichen Widerspruch."

Laut Grindel wirke das gesamte Auftreten des DFB "wie ein Kotau vor den Kataris und der FIFA". Ein politisches Zeichen müsse man setzen, schließlich würden die Kataris "Manuel Neuer kaum verhaften, wenn er mit der Regenbogenbinde den Platz beträte", so der 60-Jährige weiter.

Damit die WM in Katar dennoch einen langfristigen Erfolg verspricht, müsse nach dem Finale einiges passieren. "Sie muss nachhaltig wirken. Das gilt für die Menschenrechte von Gastarbeitern und die Meinungsfreiheit der Bevölkerung. Ein Teil der Stadien muss, wie geplant, wirklich rückgebaut und anderswo wiederaufgebaut werden", fordert Grindel.