Schalke bindet 16-jähriges Top-Talent

Assan Ouédraogo bindet sich an den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat Assan Ouédraogo mit einem langfristigen Fördervertrag ausgestattet. Der abstiegsbedrohte Bundesligist besitzt darüber hinaus die Option, den Kontrakt des 16-jährigen Top-Talents in einen bis 2027 laufenden Lizenzspielervertrag umzuwandeln.

Das gaben die Königsblauen bekannt. "Assan bringt unheimlich viel mit, um im Profifußball erfolgreich zu sein: Er ist groß, dynamisch, technisch versiert und mit einer hohen Spielintelligenz ausgestattet. Körperlich muss er sicherlich noch zulegen, aber das ist ganz normal in seinem Alter", sagte Nachwuchschef Mathias Schober.

Der frühere Profi ergänzte: "Wir werden ihn dabei unterstützen, gemeinsam die notwendigen Schritte in den kommenden Jahren zu gehen, damit er sein volles Potenzial auch auf den Platz bringen kann. An dieser Stelle möchte ich allen Trainern, Betreuern und weiteren Unterstützern danken, die den Weg unserer Talente kompetent und hochmotiviert begleiten – so wie bei Assan in den vergangenen acht Jahren."

"Vielversprechende Talente" beim FC Schalke 04

"Wir blicken auf interessante Jahrgänge mit einigen vielversprechenden Talenten, die in den kommenden Jahren in die Lizenzmannschaft vorstoßen können", sagte Sportvorstand Peter Knäbel. "Trotz Abstieg und Corona hat der Vorstand den Etat der Knappenschmiede stabil gehalten, das wird sich in den kommenden Jahren auszahlen. Assan Ouédraogo ist ein Beispiel für die wertvolle Arbeit in unserem Nachwuchsleistungszentrum. Ich bin gespannt, wie seine Entwicklung weiter verlaufen wird."

Ouédraogo war 2014 in den Schalker Nachwuchs gewechselt und durchlief seitdem verschiedene Juniorenteams. 2017 krönte er sich mit der U17 der Knappen zum deutschen Meister. Aktuell läuft der Offensivspieler unter Erfolgscoach Norbert Elgert in der U19 auf. In zehn Pflichtspielen sammelte er bereits acht Scorerpunkte.