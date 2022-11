Voting: Wähle deine DFB-Wunschelf für die WM!

IMAGO/Marc Schueler

Wie sieht die deutsche Startelf bei der Fußball-WM 2022 in Katar aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat 26 Spieler in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2022 in Katar berufen. Stimme jetzt im großen sport.de-Voting ab: Wer gehört in die Startelf? Wer muss auf die Bank?

Drei Torhüter und 23 Feldspieler: Hansi Flick hat das Aufgebot für die WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) bekannt gegeben. Bei der Zusammenstellung seines Aufgebots musste der Bundestrainer gleich mehrere schwierige Entscheidungen treffen.

Eine davon war, den zuletzt formstarken Mats Hummels zuhause zu lassen. "Er hat eine hervorragende Form und ist topfit, aber für uns ist es jetzt eher ein Blick in die Zukunft", sagte Flick.

Vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan (23. November) wollen wir wissen: Welche der 26 Nationalspieler würdest du gerne in der Startelf sehen? Wer gehört auf die Bank?

sport.de veröffentlicht anschließend die Umfrage-Ergebnisse und kürt die DFB-Wunschelf der Fans.

Beim umstrittenen Turnier in der Wüste vertraut Flick in der Innenverteidigung in erster Linie auf Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Matthias Ginter. "Wir haben vier Innenverteidiger von enormer Qualität", sagte Flick.

Zudem stehen auch Thilo Kehrer und Armel Bella Kotchap für die Position in der Abwehrzentrale bereit.

Im Mittelfeld darf erneut Mario Götze, WM-Held von 2014, für "Gedankenblitze" sorgen. Der Profi von Eintracht Frankfurt machte 2017 sein letztes Länderspiel.

Gänzlich neu im DFB-Kader hingegen sind in Niclas Füllkrug von Werder Bremen und BVB-Youngster Youssoufa Moukoko, zwei Angreifer also, die den verletzten Timo Werner ersetzen sollen.

Den größten Block im WM-Kader bildet traditionell der FC Bayern, der sieben Spieler stellt. Der BVB ist mit fünf Nationalspielern vertreten. Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und der SC Freiburg schicken je zwei Spieler für Deutschland nach Katar. Sechs DFB-Akteure verdienen ihr Geld im Ausland.