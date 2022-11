Profis von Werder Bremen lästern über DFB-Stars vom BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Leonardo Bittencourt (M.) und Michael Zetterer (r.) feierten mit Niclas Füllkrug

Dieses Video könnte für einige Profis des SV Werder Bremen noch zum Bumerang werden: Im Zuge der Kabinenparty, die zur Nominierung von Niclas Füllkrug für den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft veranstaltet wurde, haben einige Grün-Weiße deutlich hörbar über zwei BVB-Profis, die ebenfalls im Aufgebot stehen, gelästert.

Niclas Füllkrug hüpfte auf und ab, fiel seinen Mitspielern um den Hals, lauter Jubel - der Werder-Angreifer hat seine erstmalige Berufung für die Nationalelf ausgiebig gefeiert.

Das belegten mehrere kurze Videos, die seine Klub-Kollegen Leonardo Bittencourt und Michael Zetterer in den sozialen Medien veröffentlichten.

Das Problem: Auch die Lästereien der Anwesenden wurden in der Aufnahme dokumentiert. Als im TV die Namen für die Positionen Mittelfeld und Angriff in alphabetischer Reihenfolge verlesen wurden, setzte es bei den BVB-Spielern Akteuren Karim Adeyemi und Julian Brandt giftige Kommentare.

Affront gegen BVB-Profis: "Willst du mich verarschen?"

Erst sagt einer der Bremer gut vernehmbar "Willst du mich verarschen?", mutmaßlich als Reaktion auf Adeyemis Nominierung, kurz darauf folgt ein "Alter, warum den denn?", womit wohl Brandt gemeint war.

Wer die Sticheleien rausgelassen hat, bleibt unklar, Füllkrug war es aber sicher nicht. Der Spätberufene teilte lieber seine Freude über das WM-Ticket.

Lass dich feiern, Lücke! 👏👏👏 pic.twitter.com/vTpIdLE7qC — SV Werder Bremen (@werderbremen) 10. November 2022

Hansi Flick hatte den zehnfachen Torschützen der laufenden Bundesliga-Saison auf der Pressekonferenz ausgiebig gelobt.

"Er ist sehr ballsicher, hat einen guten Abschluss - auch per Kopfball. Niclas hat das Momentum auf seiner Seite", hob der Bundestrainer hervor.

Der klassische Mittelstürmer sei "einer, der der Mannschaft das Vertrauen schenkt, dass immer noch was geht. Wenn man die Spiele von Bremen betrachtet, haben sie schon immer wieder etwas in der letzten Minute umgebogen. Er gibt der Mannschaft das Vertrauen und Selbstverständnis. Er kann sich mit jeder Rolle gut identifizieren", so Flick.