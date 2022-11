Hier läuft Gladbach gegen den BVB live im Free-TV

IMAGO/Eibner/Memmler

Gladbach gegen den BVB live im Free-TV

Der letzte Bundesliga-Spieltag vor der WM-Pause wird am Freitag (ab 20:30 Uhr) mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund eröffnet. Beide Mannschaften mussten zuletzt bittere Rückschläge verkraften und wollen am 15. Spieltag unbedingt einen Sieg einfahren. Wo wird Gladbach vs. BVB live im Free-TV übertragen?

Sowohl die Fohlenelf als auch die Schwarz-Gelben erwischte es zuletzt auswärts. Während Gladbach mit 1:2 beim Vorletzten VfL Bochum das Nachsehen hatte, unterlag der BVB glatt mit 0:2 beim VfL Wolfsburg.

Um die Saisonziele nicht weiter aus den Augen zu verlieren, peilen beide Teams einen Sieg an, ehe es danach bis Januar in die WM- und Winterpause gehen wird.

Die jüngsten Erfahrungen des BVB mit der Gladbach waren durchaus gespalten. Zu Hause behielt Dortmund zwar gleich acht Mal in Serie die Oberhand. Im Borussia-Park setzte es allerdings zweimal hintereinander eine Auswärtspleite für den Vizemeister.

Die gute Nachricht für alle Anhänger der beiden Traditionsvereine: Das Freitagsspiel wird nicht nur im kostenpflichtigen Livestream übertragen, sondern auch im frei empfangbaren Fernsehen..

Hier läuft Gladbach vs. BVB live im TV und Stream