"Hexendoktor" soll Mané fit für die WM machen

IMAGO/Sebastian Frej

Sadio Mané vom FC Bayern reist wohl mit zur WM nach Katar

Am Mittwoch hatte die französische "L'Équipe" noch berichtet, dass Sadio Mané vom FC Bayern die Weltmeisterschaft sicher verpassen wird. Nun können der Senegal und die Münchner aber wohl aufatmen.

"Eines ist sicher: Sadio Mané wird morgen Teil der Kaderliste sein", zitierte die französische Nachrichtenagentur "AFP" einen Funktionär des senegalesischen Fußballverbands FSF.

Den endgültigen WM-Kader wird Trainer Aliou Cissé am Freitag verkünden.

Auch wenn Mané zum Kader gehören sollte, ist unklar, inwieweit der Superstar eingesetzt werden kann. "Er bleibt ruhig, ist professionell und weiß, dass Verletzungen Teil seines Jobs sind", so der Funktionär.

Dennoch hofft man im Senegal, dass Mané noch fit wird, dabei soll ihm ein außergewöhnlicher Arzt helfen.

Ich weiß nicht, ob sie effektiv sind, aber wir werden Hexendoktoren nutzen. Wir hoffen auf Wunder! Sadio, Du musst dabei sein...", sagte die senegalesische Fifa-Generalsekretärin Fatma Samoura zu "Europe 1".

Beim 6:1-Kantersieg des FC Bayern gegen Werder Bremen am Dienstag hatte sich Mané in einem Zweikampf an der Sehne verletzt und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Laut einer Vereinsmeldung wurde eine "Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen" diagnostiziert.

Die bittere Nachricht vom drohenden WM-Aus hat am Mittwoch unterdessen höchste politische Kreise erreicht. "Sadio, ich wünsche dir eine schnelle Genesung", twitterte der senegalesische Staatspräsident Macky Sall aus Ägypten. Dort nimmt er an der Weltklimakonferenz teil, zugleich aber ist Sall "von ganzem Herzen" bei Patient Mané, wie er diesen wissen ließ: "Gott segne dich!"

Senegal startet gegen die Niederlande in die WM

Die Kunde von der Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen des Superstars von Bayern München traf das fußballverrückte Land ins Mark. "SM17" ist in seiner Heimat ein Volksheld und eine Marke wie andernorts CR7 oder RL9.

Augustin Senghor, Präsident des senegalesischen Fußballverbandes, sagte der Nachrichtenagentur "AFP", er sei "besorgt. Man stelle sich nur vor, Frankreich würde Benzema verlieren ..."

Senegal spielt bei der am 20. November beginnenden WM in Katar in einer Gruppe mit dem Gastgeber, Ecuador und den Niederlanden.