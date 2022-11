Götze meldet sich nach WM-Nominierung zu Wort

CB

Mario Götze von Eintracht Frankfurt fährt mit zur WM

Doch etwas überraschend steht Mario Götze im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar. Der Profi von Eintracht Frankfurt meldete sich nach der Nominierung zu Wort.

"Es ist schon eine Weile her... Fünf Jahre um genau zu sein", schrieb Götze zu einem Bild von sich im DFB-Trikot, was er in den Sozialen Medien teilte.

Der Weltmeister von 2014 ergänzte: "Ich bin sehr glücklich, wieder Teil des deutschen WM-Kaders zu sein und dankbar für das Vertrauen von Hansi Flick und seinem Trainerstab."

Die Nominierung sei die "Belohnung" für die "harte Arbeit", die er in den vergangenen Monaten und Jahren geleistet hat, so Götze.

"Aber ohne meine Frau, meine Familie, meine großartigen Teamkollegen und Trainer wäre das nicht möglich gewesen", betonte Götze und ergänzte: "Danke für eure Unterstützung."

Der Frankfurter Götze, Siegtorschütze in Rio 2014 gegen Argentinien (1:0 n.V.) feiert nach fünf Jahren Abstinenz sein Comeback in der Nationalmannschaft.

"Bei uns steht im Fokus: Wie performt er und was kann er uns geben. Mario ist ein genialer Fußballer, der Gedankenblitze hat intuitiv", sagte Hansi Flick zur Nominierung des 30-Jährigen.

Der Bundestrainer schwärmte weiter: "Die letzten Spiele war er auf einem sehr hohen Niveau. Mit sieht in jeden Spiel: Er ist topfit und kann 90 Minuten auch dreimal die Woche gehen."

Bobic: Zu hohe Erwartungshaltung schwächt Götze

Lob für die Berufung Götzes gab es zuletzt auch vom früheren Europameister Fredi Bobic. "Mario ist ein Gewinn für diese Mannschaft. Er funktioniert in einem guten System unfassbar gut, ist technisch enorm stark.", sagte der Sportchef von Hertha BSC.

Bobic warnte allerdings auch: "Er wird nie der große Leader in einer Mannschaft sein. Eine zu hohe Erwartungshaltung schwächt ihn. Mario will immer Spaß haben."