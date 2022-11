Kobel und der FC Bayern? Das ist dran an den Gerüchten

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Ist BVB-Keeper Gregor Kobel ein Thema beim FC Bayern?

Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Was ist dran an den Gerüchten um den BVB-Keeper?

Gregor Kobel gehört bei Borussia Dortmund zu den wenigen Konstanten in dieser Saison.

Bis auf einen folgenschweren Fehler im Oktober gegen Union Berlin (0:2) liefert der BVB-Schlussmann konstant starke Leistungen ab, hat sich mit seinen herausragenden Paraden längst ins Blickfeld internationaler Topklubs gespielt.

Auch der FC Bayern soll dazu gehören. Aber sind die Münchner wirklich an Kobel interessiert?

Nach Angaben der "Bild"-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl ist diese Frage sehr leicht zu beantworten: Nein, Gregor Kobel soll momentan überhaupt kein Thema beim FC Bayern sein.

FC Bayern: "Freifahrtschein" für Manuel Neuer?

Zwar sind die starken Leistungen und die torwartspezifischen Fähigkeiten des 24-Jährigen unbestritten. Der deutsche Rekordmeister hegt auf der Position zwischen Pfosten aber ganz andere Pläne.

Platzhirsch Manuel Neuer habe beim FC Bayern "einen Freifahrtschein", wie es Falk im Podcast "Bayern-Insider" formulierte.

Er könne so lange spielen, wie er noch Lust verspüre und sein Körper die Strapazen auf höchstem Profi-Niveau noch mitmache.

Zukunft von Alexander Nübel beim FC Bayern weiter unklar

Es sei denkbar, dass der 36-jährige Kapitän des FC Bayern noch drei oder sogar vier weitere Saison spielen wolle, hieß es in dem Podcast weiter.

In diesem Fall würde es auch für den designierten Neuer-Nachfolger Alexander Nübel schwierig werden, jemals vollends beim FC Bayern anzukommen.

Nübel spielt derzeit als Leihspieler bei AS Monaco in der französischen Ligue 1 groß auf und hat dort eine starke Entwicklung genommen. Dass das nach dem Ende seines Leihgeschäfts im kommenden Sommer reichen wird, schon 2023 in München Fuß zu fassen, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Frühestens ab Sommer 2024 könnte das anders aussehen, sollte Neuer seinen bis dahin laufenden Vertrag nicht noch ein weiteres Mal verlängern wollen.

Immerhin: Über einen weiteren Konkurrenten in Person von Gregor Kobel wird sich Nübel in seiner Zukunftsplanung beim FC Bayern wohl keine größeren Gedanken machen müssen.