Unterschrift fix! Deshalb verlängerte Bayern mit Ulreich

IMAGO

Sven Ulreich (li.) bleibt beim FC Bayern

Sven Ulreich bleibt dem FC Bayern mindestens noch eine weitere Saison erhalten. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mit und enthüllte gleichzeitig die Gründe für die Verlängerung.

Der FC Bayern München hat den Vertrag von Sven Ulreich verlängert. Der Torwart und langjährige Vertreter von Manuel Neuer spielt bereits seit 2015 an der Säbener Straße - mit einer kleinen Unterbrechung in der Saison 2020/21, wo er beim Hamburger SV aktiv war

Vor mehr als sieben Jahren kam Ulreich vom VfB Stuttgart nach München, wo er seit jeher für seine Loyalität geschätzt wird. Deshalb wurde er nun mit einem Kontrakt bis Sommer 2024 ausgestattet.

"Diese Vertragsverlängerung drückt den sportlichen Stellenwert aus, den Sven für unsere Mannschaft hat. Er war und ist immer ein Rückhalt, wenn er gebraucht wird, auch in der Kabine", erklärte Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic zur Verlängerung.

Ein wichtiger Grund für die weitere Zusammenarbeit mit dem Keeper: Er ist seit Jahren "in der Trainingsgruppe unserer Torhüter sehr gut mit Manuel Neuer abgestimmt", sagte Salihamidzic und fügte an: "Beide unterstützen sich, und das brauchen wir auf dieser wichtigen Position. Ich freue mich, dass wir weiter zusammenarbeiten."

Ulreich: FC Bayern etwas "Besonderes"

Ulreich selbst, der für die Münchner bislang in 86 Pflichtspielen zum Einsatz kam, freute sich ebenfalls darüber, für weitere anderthalb Jahre in München bleiben zu können. "Die Zusammenarbeit mit dem ganzen Team und insbesondere mit Manuel Neuer ist über viele Jahre zu etwas Besonderem gewachsen, wir sind bestens aufeinander abgestimmt und meine Aufgabe macht mir viel Spaß", so der 34-Jährige.

"Der FC Bayern weiß, dass ich immer da bin, wenn man mich braucht. Das Ziel ist weitere Titel zu gewinnen, dafür sind wir alle hier, dafür geben wir jeden Tag alles", gab Ulreich die Richtung vor.

Sieben deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokal-Siege und sechs nationale Supercup-Erfolge sowie einen internationalen durfte der Torwart beim deutschen Rekordmeister für sich verbuchen. Das Highlight für Ulreich dürfte aber der Champions-League-Triumph 2019/2020 gewesen sein.