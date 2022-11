FC Bayern hatte "beste Chancen" bei Erling Haaland

IMAGO/Conor Molloy/News Images

Ex-BVB-Star Erling Haaland war mehr als nur Thema beim FC Bayern

Das Ende der letzten Saison war intensiv geprägt vom Transfer-Poker um den damaligen BVB-Stürmer Erling Haaland. Vor allem Real Madrid und Manchester City wurden immer wieder als mögliche Abnehmer gehandelt. Am Rande tauchte - wie so oft bei Spekulationen um Top-Stars des Fußballs - auch der FC Bayern als Interessent für Haaland auf. Doch wie sich nun herausstellt, waren die Münchner sogar ganz nah dran, wie FCB-Boss Herbert Hainer verriet.

Nach monatelangen Verhandlungen und zahlreichen Gerüchten machte im Sommer Manchester City das Rennen um Erling Haaland. 60 Millionen Euro Ablöse überwiesen die Citizens an Borussia Dortmund und gaben dem BVB-Shootingstar der Vorjahre einen Vertrag bis 2027. Doch bei etwas anderem Verlauf hätte Haaland möglicherweise auch in der Fußball-Bundesliga bleiben können, dann nämlich, wenn sich der Norweger für den FC Bayern entschieden hätte.

Nachdem FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits Anfang September bei "Sky" gestanden hatte, dass es im Sommer Gespräche mit dem Top-Stürmer gegeben hatte, erklärte Bayerns Präsident Herbert Hainer nun gegenüber der "Mediengruppe Bayern", wie dicht der deutsche Rekordmeister vor einem Transfer war.

"Haaland ist für jeden Top-Verein der Welt interessant", sagte Hainer und fügte vielsagend hinzu: "Und wir hatten neben Manchester City die besten Chancen."

Dass sich Superstars wie Haaland stark für die Münchner interessieren, machte Hainer dabei am speziellen Profil des FC Bayern fest. "Wir haben im Vergleich zu anderen internationalen Top-Klubs zwar geringere finanzielle Möglichkeiten, können aber europaweit durch unsere Identität punkten", betonte Hainer.

Hainer: So lockt der FC Bayern die Stars nach München

Dazu gehörten so basale Dinge, wie die Tatsache, dass die Spieler "bei uns ihr Gehalt pünktlich bekommen", setzte der FCB-Präsident einen Seitenhieb in Richtung einiger spanischer oder italienischer Vereine. Zudem werde man an der Säbener Straße als Profi "wie in einer Familie behandelt" so Hainer weiter.

Zuletzt sei natürlich die sportliche Seite entscheidend. "Wir bieten Perspektiven auf Titel, das ist den Spielern am wichtigsten", sagte der 68-Jährige, der die Geschicke des Klubs seit Ende 2019 als Präsident leitet.