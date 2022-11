Hummels meldet sich nach Horrorwoche zu Wort

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

BVB-Verteidiger Mats Hummels (r.) erlebte ein paar Tage zum Abhaken

BVB-Verteidiger Mats Hummels hat eine wahre Horrorwoche hinter sich. Nach zwei Niederlagen innerhalb kürzester Zeit und der verpassten Nominierung für die Fußball-WM in Katar hat sich der 33-Jährige nun in den Sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet.

Mats Hummels dürfte sich dieser Tage ein wenig an den legendären Spruch von Jürgen "Kobra" Wegmann erinnert haben, der selbst (zweimal) die Fußballschuhe für den BVB schnürte und einmal sagte: "Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu."

Im Fall von Hummels gab es am Dienstag erst eine unerwartete und deutliche Niederlage beim VfL Wolfsburg (0:2). Am Donnerstag dann die große Enttäuschung, dass Bundestrainer Hansi Flick den zuletzt aufstrebenden Abwehrspieler nicht mit zur WM nahm. Stattdessen setzte er in der Defensive lieber auf junge Talente wie Armel Bella-Kotchap (FC Southampton) oder gerade erst wieder genesene Spieler wie Lukas Klostermann (RB Leipzig), der monatelang kein Spiel machte.

Als Hummels es schließlich am Freitagabend in Gladbach Flick zeigen wollte, dass dieser mit seiner Entscheidung falsch lag, hagelte es vier Gegentore in der vogelwilden Abwehr des BVB (2:4). Von sport.de bekam Hummels, der in der 78. Spielminute ausgewechselt wurde, für seine Darbietung die Note 5,5.

Hummels blickt auf "miese Woche" zurück

"Wirkte vor Bensebainis Kopfball zum 1:2 unentschlossen. Preschte vor dem 1:3 mit Risiko nach vorn - und ging als Verlierer hervor. Dass ihm Konés Schuss zum 2:4 durch die Beine ging, passte ins Bild. Musste schließlich angeschlagen raus", besagte die Einzelkritik.

Hummels selbst meldete sich nach dem erneuten Rückschlag via Instagram zu Wort. "Mein 400. Bundesligaspiel war leider ein (sehr) schlechtes. Was für eine miese Woche", schrieb der 33-Jährige.

Wenige Tage zuvor hatte Hummels nach der Nicht-Berücksichtigung für die WM in den Sozialen Medien von "einer der größeren Enttäuschungen meiner Karriere" gesprochen und angekündigt, "mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren". Die erste Reaktion in Gladbach verlief nun jedoch so gar nicht nach dem Geschmack des Innenverteidigers. Für die nächste Gelegenheit müssen sich Hummels und Co. gedulden. Erst am 22. Januar geht es für den BVB mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg in der Bundesliga weiter.