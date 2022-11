SSC Neapel setzt irre Sieges-Serie fort

IMAGO/Giuseppe Maffia

Nächster Erfolg für Neapel

Elfter Sieg in Serie: Der ungeschlagene Spitzenreiter SSC Neapel bleibt in der Serie A das Maß aller Dinge.

Der Achtelfinalgegner von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Champions-League bezwang am Samstag Udinese Calcio 3:2 (2:0) und setzte seinen beeindruckenden Lauf fort. Damit geht die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti mit mindestens acht Punkten Vorsprung in die WM-Pause.

Beim 13. Sieg im 15. Ligaspiel brachte Toptorschütze Victor Osimhen (15.) mit seinem neunten Saisontreffer Neapel in Führung. Der polnische WM-Fahrer Piotr Zielinski (31.) erhöhte noch vor der Pause. Eljif Elmas (58.) sorgte für das 3:0, die Anschlusstreffer von Ilija Nestorovski (79.) und des deutschen U21-Nationalspielers Lazar Samardzic (82.) waren am Ende zu wenig für die Gäste.

Am 21. Februar reist Neapel zum ersten K.o.-Rundenspiel der Königsklasse nach Frankfurt. Das Rückspiel in Italien findet am 15. März statt. In der Vorrunde hatte sich Neapel den Gruppensieg vor dem FC Liverpool gesichert.