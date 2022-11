Selbst der Gegner applaudiert SVW-Ikone im letzten Spiel

IMAGO/Erica Martin

Der ehemalige Bremer Diego verabschiedete sich vom aktiven Fußball und von seinen Fans

Der frühere Fußball-Bundesligastar Diego Ribas hat am Samstag beim 1:2 seines CR Flamengo gegen Avai FC das letzte Spiel seiner 20-jährigen Profikarriere bestritten.

Der 37-Jährige, der zwischen 2006 und 2009 bei Werder Bremen Geschichte schrieb, später beim VfL Wolfsburg aber nur Mitläufer war, wird zunächst als WM-Kommentator beim brasilianischen TV-Sender "Globo" agieren, ehe er als Motivationstrainer auf Vortragsreisen geht.

Bei seiner Auswechslung in der 65. Minute verabschiedete er sich per Handschlag oder Umarmung von jedem Einzelnen auf dem Platz, erhielt Applaus selbst vom Gegner. "Jetzt heißt es, im neuen Zyklus weiterzumachen", erklärte Diego und manifestierte: "In diesem Moment habe ich keine Lust, irgendwo ein Amt im Fußball zu übernehmen."

Diego war zum Karrierestart Meister mit dem FC Santos (2002 und 2004) sowie Klubweltmeister (2004) geworden. Mit dem FC Porto wurde er portugiesischer Champion (2006) und gewann den Ligapokal (2006), mit Werder den DFB-Pokal (2009). Mit Atletico Madrid wurde er nationaler Meister (2014) und Europa-League-Gewinner (2012).

Zum Karriere-Ausklang bei Flamengo aus Rio de Janeiro feierte er zweimal die Meisterschaft und den Gewinn des Libertadores Cup. Daneben gewann Diego im Selecao-Trikot noch die Copa-America-Titel 2004 und 2007.