"Unfassbar": Gündogan adelt Ex-BVB-Kollegen

IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Ilkay Gündogan greift mit der Nationalmannschaft bei der WM an

Bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft wird Ilkay Gündogan voraussichtlich eine wichtige Rolle in der deutschen Nationalmannschaft einnehmen. Der Mittelfeldspieler von Manchester City freut sich in Katar ganz besonders auf das Wiedersehen mit einem ehemaligen BVB-Kollegen.

"In meiner Karriere hat mich kein Spieler so auf dem Platz beeindruckt wie Mario [Götze, Anm. d. Red.] mit 18 Jahren beim BVB – sein Talent zu sehen, war UNFASSBAR", schwärmte der 32-Jährige im Interview mit der "Bild am Sonntag".

Gündogan und Götze spielten zwischen 2011 und 2016 gemeinsam für Borussia Dortmund und prägten dort eine der erfolgreichsten Abschnitte der jüngeren Vereinsgeschichte.

Für Götze kam nach dem BVB-Kapitel allerdings eine schwierige Zeit. "Mario war einige Jahre auch aufgrund von Verletzungen nicht so im Fokus – umso mehr freue ich mich für ihn, dass dieses Talent in Frankfurt wieder so sichtbar ist. Er verdient es!", so Gündogan mit Blick auf die Nominierung des Ex-Kollegen.

Götze war mit einer starken Hinrunde bei der SGE noch auf den WM-Zug aufgesprungen. Der Siegtorschütze beim Titelgewinn 2014 in Brasilien ist aber nicht der einzige formstarke Spieler im DFB-Team. Deshalb glaubt Gündogan fest an einen sehr erfolgreichen Turnierverlauf.

WM 2022 in Katar: Gündogan muss um Stammplatz kämpfen

"Unser Anspruch muss der höchste sein. Ich sehe keine Nation, die uns meilenweit voraus wäre. Es gibt Mannschaften, die individuell auf einzelnen Positionen vielleicht besser besetzt sind, aber zuletzt hat immer die Nation den Titel geholt, die als Mannschaft funktioniert hat. Es ist definitiv zu erwarten, dass wir ein sehr gutes Turnier spielen", kündigte er an.

Dass es zuletzt in der Nations League mit zwei sieglosen Spielen nicht unbedingt nach Plan lief, stimme ihn keineswegs pessimistisch. "Wir sind als Mannschaft gefestigt, haben eine gute Basis, eine gute Spielidee und Spieler, die gerade sehr viel Selbstvertrauen haben", zählte der englische Meister auf.

Trotz der großen Konkurrenz auf seiner Position im zentralen Mittelfeld leitet der Rechtsfuß für sich inzwischen eine Führungsrolle im Team ab. "Wenn ich im ersten Spiel nicht spielen würde, wäre ich schon etwas enttäuscht – wobei es bei der WM auch mehr als nur ein Spiel für uns gibt", ließ er durchblicken.

Im Kampf um einen Startplatz dürfte der England-Legionär hauptsächlich mit Leon Goretzka vom FC Bayern konkurrieren. Dessen Teamkollege Joshua Kimmich hat seinen Startplatz wohl sicher.