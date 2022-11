Klopp-Talent im Tausch für Bellingham zum BVB?

Roger Evans via www.imago-images.de

Tylor Morton blickt bereits auf zwei Champions-League-Spiele zurück

Borussia Dortmunds Jude Bellingham gilt als heißester Kandidat für einen Mega-Transfer zum FC Liverpool im kommenden Sommer. Der BVB bereitet sich englischen Medien zufolge bereits auf ein solches Szenario vor und schaut sich bei den Reds nach vielversprechenden Spielern um, die im Tausch ins Ruhrgebiet kommen könnten. Ein Liverpool-Eigengewächs rückt daher nun in den BVB-Fokus, heißt es.

Borussia Dortmund will Jude Bellingham möglichst lange halten. Der Vertrag des englischen Nationalspielers ist noch bis 2025 gültig, eine Ausstiegsklausel ist nicht verankert. Heißt: Der BVB dürfte, sofern der 19-Jährige im Sommer tatsächlich wechseln will, eine satte Ablösesumme fordern. Längst ist von bis zu 150 Millionen Euro die Rede - eine Summe, die sich nur die absoluten Topklubs leisten können.

"Wir müssen nicht so tun, als wäre das Thema nicht auf dem Tisch. Wenn die ganz großen Klubs da sind, können wir uns keinen finanziellen Kampf leisten", so BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei "BildTV". "Wir sind da, wenn er bleiben will. Dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden." Nach der WM in Katar wird man ein Gespräch mit dem Senkrechtstarter führen. "Dann soll er uns sagen, ob er da bleiben möchte oder ob er gehen möchte."

Zu den interessierten Klubs zählt Medienberichten zufolge allen voran der FC Liverpool, Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp gilt als großer Bewunderer des Mittelfeldspielers. Die Schaltzentrale der Reds, das zeigte die bisherige Saison, könnte eine Frischzellenkur durchaus gut zu Gesicht stehen. Und um Bellingham letzten Endes zu bekommen, könnte Liverpool womöglich bereit sein, sich von einem seiner Toptalente zu trennen.

Schnappt sich der BVB im Tausch das nächste England-Talent?

Wie die englische "Sun" berichtet, hat Borussia Dortmund nämlich ein Auge auf den gerade einmal 20 Jahre alten Tylor Morton geworfen. Geboren auf dem anderen Flussufer des River Mersey in Wallasey, kam er im Alter von gerade einmal sieben Jahren zum FC Liverpool.

Teammanager Jürgen Klopp gilt als großer Förderer des zentralen Mittelfeldspielers, schon zur Vorbereitung auf die Saison 2021/22 nahm er Morton mit in die Profimannschaft auf. Im Alter von 18 Jahren debütierte er für die Reds im League Cup, zwei Monate später folgte sein erster von insgesamt zwei Einsätzen in der Premier League. Zudem durfte er schon zweimal Champions-League-Luft schnuppern. Für die aktuelle Spielzeit wurde der Youngster an Zweitligist Blackburn Rovers ausgeliehen, für die er bereits 22 Pflichtspiele bestritten hat.

Geht es nach der "Sun", könnte das Wechsel-Szenario im kommenden Sommer wie folgt aussehen: Im Gegenzug für eine Freigabe von Jude Bellingham könnte der BVB nach Tylor Morton fragen und dessen Ablösesumme in den Deal verrechnen.

Zwar hat auch der Reds-Youngster noch einen Vertrag bis 2025, bei einer Anfrage aus Dortmund und der Aussicht auf Spielpraxis auf höchstem Niveau, könnte der Mittelfeldspieler womöglich einwilligen.