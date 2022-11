"Brauchen ihn": Brazzo kontaktiert Choupo-Motings Berater

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Choupo-Moting ist beim FC Bayern nur noch bis zum Saisonende angestellt

Eric Maxim Choupo-Moting hat beim letzten Spiel des FC Bayern vor der WM gegen den FC Schalke 04 (2:0) sein Torkonto auf elf Saisontreffer hochgeschraubt und damit einmal mehr seinen Wert für den Münchner Spitzenklub unterstrichen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bekräftigte anschließend, den Angreifer unbedingt halten zu wollen.

Eric Maxim Choupo-Moting hat sich binnen weniger Wochen zu einer der wichtigsten Personalien beim FC Bayern München gemausert.

Auch dank der Treffsicherheit des kamerunischen Nationalspielers ist der Rekordmeister wieder das Nonplusultra in der Bundesliga. Gegen Schalke 04 erzielte er seinen sechsten Liga-Treffer, wettbewerbsübergreifend steht er gar bei elf Toren.

Da der Vertrag des Hamburgers im kommenden Sommer ausläuft und sich mit Manchester United Berichten zufolge mittlerweile ein Schwergewicht um einen Winter-Transfer bemühen soll, ist der FC Bayern aber nun plötzlich unter Zeitdruck. Klar ist intern, dass man mit Choupo-Moting gerne verlängern möchte. Das hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem Sieg in Gelsenkirchen erneut hervorgehoben. Einen ersten Schritt hat "Brazzo" bereits unternommen.

Salihamidzic kontaktiert Berater von Choupo-Moting

"Ich habe seinen Berater kontaktiert. Wir werden uns irgendwann treffen und darüber sprechen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, Choupo ist bei der WM", sagte der einstige Mittelfeldspieler bei "Sky". "Wir versuchen, eine Lösung zu finden. So wie er sich präsentiert, ist es hervorragend. Wir brauchen ihn und sind froh, dass er bis zum Ende der Saison da ist und hoffentlich bei uns bleiben will."

Der Hochgelobte selbst hatte sich betont zurückhaltend gezeigt: "Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Wir hatten ein Spiel auf Schalke zu überstehen, das haben wir sehr gut gemacht. Jetzt kommt die Weltmeisterschaft. Alles andere danach wird man sehen."

Sein Trainer Julian Nagelsmann weiß jedoch, dass sich der Angreifer schon "sehr positiv geäußert" habe, was eine längere Zukunft beim FC Bayern betrifft. Choupo-Moting fühle sich "sehr wohl" in München. "Wenn man wie er gerade so viel spielt und so viel Anerkennung erhält, ist es auch nicht verkehrt, darüber nachzudenken, bei dem Klub zu bleiben."