Familiendrama bei Bayern-Star

IMAGO/Revierfoto

Bei Lucas Hernández (2.v.l.) gibt es aktuell viel Drama

Seit über drei Jahren ist Lucas Hernández beim FC Bayern schon eine wichtige Stütze. Nun hat allerdings ein Familiendrama das Umfeld des Defensivspielers erschüttert.

Die französische Zeitung "France Football" hat nämlich jüngst den verschwunden geglaubten Vater des 26-Jährigen aufgespürt. Jean-François Hernández hatte der Familie 2004 den Rücken gekehrt und jeglichen Kontakt zu seinen Söhnen Lucas und Theo (ebenfalls Fußball-Profi bei der AC Mailand) sowie deren Mutter Laurence Py abgebrochen.

Gegenüber der "Bild" hatte der Bayern-Star mehrfach mit seinem Vater abgerechnet. "Ich habe es nie verstanden, und ich werde es nie verstehen, wie er über Nacht gehen konnte, dass er uns im Stich ließ. Ich weiß im Moment nicht, ob er lebt, ob er tot ist. Ich betrachte ihn nicht als meinen Vater, denn was er getan hat, ist irreparabel", sagte er im letzten Sommer gegenüber der Boulevard-Zeitung.

Inzwischen soll Hernández' Papa in der Nähe von Bordeaux wohnen, nachdem er sich zuvor lange Zeit in Thailand aufgehalten habe. Dort soll er eine Backerei betrieben und mehrere Häuser vermietet haben.

Schwere Vorwürfe gegen Hernández-Mutter

Versöhnlich ist die Geschichte, die "France Football" zu Tage getragen hat, aber in keiner Weise. Denn während Jean-François selbst im Bericht nicht zu Wort kommt, erhoben dessen Tochter, seine Ex-Frau und andere Familienmitglieder schwere Vorwürfe gegen Hernández' Mutter.

Diese sei allein für die damalige Trennung und das Auseinanderbrechen der Familie verantwortlich und habe ihren Mann mit allen Mitteln verjagen wollen. Nach dem Bruch soll sie ihrem Ex-Mann den Kontakt mit den gemeinsamen Kinder verboten haben.

Die Halb-Schwester von Lucas Hernández berichtet, dass ihr Vater große Sehnsucht nach einer Versöhnung habe. "Er schaut sich die Partien alleine an, weil er von Anfang bis Ende fast weint. Es ist sehr schwer für ihn. Er vermisst seine Kinder schrecklich. Er leidet, aber vor allem will er in den Augen anderer nicht als Opportunist erscheinen. Das Geld von Theo und Lucas ist uns egal. Wir wollen sie nur wiedersehen – vor allem mein Papa."