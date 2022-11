Lewandowski: "War beim FC Bayern in meiner Komfortzone"

IMAGO/DAX Images

Robert Lewandowski wurde mit dem Godlen Shoe ausgezeichnet

Nach acht Jahren beim FC Bayern verließ Robert Lewandowski die Münchner im Sommer und schloss sich dem FC Barcelona an. In einem Interview sprach der polnische Nationalstürmer nun über seinen Wechsel.

"Es war eine sehr harte Entscheidung. Bei Bayern hatte ich alles unter Kontrolle und war in meiner Komfortzone", sagte Lewandowski dem "kicker".

Dennoch sei dem Stürmer klar gewesen, "dass es der richtige Moment war, zu gehen".

Als die Gespräche mit den Barca-Verantwortlichen losgingen, wusste Lewandowski direkt, "dass es privat und sportlich für mein Leben die beste Entscheidung sein würde, nach Barcelona zu gehen", so der 34-Jährige.

Die zahlreichen Titel, den Lewandowski mit dem FC Bayern gewonnen hat, haben ihn mit "Stolz" und "Dankbarkeit" erfüllt. "Aber ich wollte etwas Neues in Barcelona. Jetzt habe ich ein neues Glück gefunden", so der Goalgetter.

Doch beim FC Barcelona läuft es nicht wirklich rund. Die Katalanen sind bereits krachend aus der Champions League ausgeschieden.

"Ich wusste, dass wir in meiner ersten Saison hier nicht alles gewinnen werden", gab Lewandowski zu und ergänzte: "Dieses Team befindet sich im Neuaufbau und braucht Zeit für diesen Prozess. Wir hätten weiterkommen sollen, aber wir haben viel gelernt, ganz besonders unsere vielen jungen Spieler."

"Ich denke nicht daran, viele Tore zu erzielen"

In dem Interview äußerte sich Lewandowski auch zu seiner Golden-Shoe-Auszeichnung. Mit 35 Toren in der vergangenen Saison holte er die Trophäe zum zweiten Mal in Folge.

"Das bedeutet mir sehr viel, weil ich weiß, wie hart es ist, so wichtige und so viele Tore zu erzielen. Ich bin sehr glücklich und stolz, den Goldenen Schuh zum zweiten Mal hintereinander zu gewinnen", so der ehemalige Bundesliga-Profi.

Lewandowski gehe es aber nicht nur um seine Tore, sondern auch um die Tore der Mannschaft. "Ich denke nicht daran, viele Tore zu erzielen, nur um diesen Preis zu gewinnen – ich versuche immer, mein Bestes zu geben, und will nicht nur Tore schießen, sondern meinem Team helfen", betonte er.