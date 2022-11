Frust bei Bayern-Star: "Für mich persönlich nicht perfekt"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Kingsley Coman steht vor seiner ersten WM-Teilnahme

Kingsley Coman ist derzeit das Sorgenkind der Offensivreihe des FC Bayern. Während die Kollegen um Eric Maxim Choupo-Moting oder Serge Gnabry pünktlich zur WM in absoluter Topform aufspielten, blieb der Flügelstürmer zuletzt häufig blass.

Nach Sperren und Verletzungen kam der 26-Jährige ohnehin nur schwer in Tritt, fiel danach in der Offensiv-Hierarchie hinter Gnabry, Leroy Sané und Jamal Musiala zurück. Bisher stehen nur fünf Startelf-Einsätze in der Bundesliga zu Buche. Lediglich ein Saisontor ist ebenfalls viel zu wenig für die hohen Ansprüche des Champions-League-Helden von 2020.

"Momentan ist es für mich persönlich nicht perfekt", gestand Coman im Gespräch mit dem "kicker" unumwunden ein. Gleichzeitig betonte er: "Aber wir gewinnen, und das ist für das Team entscheidend. Ich habe nicht schlecht gespielt, aber auch nicht überragend. Ich erwarte mehr von mir, weiß aber, dass das mit der Zeit kommt."

Fortan liegt der Fokus nun sowieso auf der französischen Nationalmannschaft. Coman steht vor seiner ersten WM-Teilnahme, nachdem er 2018 aufgrund einer Verletzung passen musste und beim Titelgewinn der Équipe Tricolore in Russland nicht dabei war.

Coman: "Nicht meine Lieblingsposition."

"Es wird meine erste und vielleicht auch letzte WM, denn im Fußball weiß man nie. Ich bin jetzt 26, vielleicht bin ich mit 30 zwar besser, aber körperlich nicht mehr auf dem Höhepunkt", gab der Außenspieler zu verstehen, wie viel ihm das Turnier in Katar in den kommenden Wochen bedeuten wird.

In der vergangenen Woche wurde Coman von Nationaltrainer Didier Deschamps für den französischen WM-Kader nominiert. Mit überschwänglichen Erwartungen startet der Bayern-Star allerdings nicht in das Turnier auf der arabischen Halbinsel.

"Mein Problem könnte sein, dass wir wie in den letzten Länderspielen ohne Außenstürmer spielen könnten, dafür mit zwei Angreifern und einem Zehner. Dann bliebe für mich die Position des Schienenspielers. Ich kann das machen, aber es ist nicht meine Lieblingsposition."

Auf Vereinsebene gehört Kingsley Coman zu den erfolgreichsten Titelsammlern der Gegenwart, hat im Alter von 26 Jahren bereits elf nationale Meisterschaften in seiner Vita stehen. Die Nationalmannschafts-Karriere des Flügelstürmers des FC Bayern ist hingegen noch ausbaufähig. Als einziger Titelgewinn steht hier der Gewinn der Nations League im vergangenen Jahr zu Buche.