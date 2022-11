Tuchel offenbar Favorit bei Topklub

IMAGO/Nigel Keene

Thomas Tuchel arbeitete zuletzt beim FC Chelsea

Der frühere BVB-Coach Thomas Tuchel ist nach seinem überraschenden Aus beim FC Chelsea nach wie vor vereinslos. Laut einem Bericht könnte es den deutschen Trainer in Zukunft zu Atlético Madrid ziehen.

Noch zögert Thomas Tuchel mit einem Engagement bei einem neuen Arbeitgeber. Wie das Portal "fichajes.net" schreibt, könnte sich für den 49-Jährigen bald eine neue Option ergeben.

Demzufolge soll sich Tuchel auf der Liste von Atlético-Präsident Enrique Cerezo befinden. Allerdings steht in der spanischen Hauptstadt immer noch Diego Simeone an der Seitenlinie. Die Colchoneros durchleben jedoch eine enttäuschende Saison.

In der Primera División beträgt der Rückstand auf die Spitze bereits 13 Punkte, in der Champions League sind die Madrilenen in einer machbaren Gruppe mit dem FC Porto, FC Brügge sowie Bayer Leverkusen als Letztplatzierter ausgeschieden.

Laut "fichajes.net" gibt es bei Atlético bereits eine Liste mit möglichen Nachfolgern. Als potenzielle Nachfolger nennt das Portal Mauricio Pochettino sowie den angeblich favorisierten Thomas Tuchel.

Tuchel bestätigt Anfragen mehrerer Klubs

Der Deutsche arbeitete zuletzt beim FC Chelsea, wo er Anfang September entlassen wurde. Eine Zukunftsentscheidung hat Tuchel noch nicht getroffen.

Die Möglichkeit, einen neuen Job anzunehmen, hat es laut Tuchel durchaus schon gegeben. "Einige Klubs haben bei meinem Manager angerufen, aber wir haben uns darauf verständigt, dass er mich hier in den nächsten 18 Tagen nicht anruft", verriet er Anfang November dem indischen Sportmagazin "Sportstar".

Ganz verdaut hat Tuchel sein Aus beim FC Chelsea noch nicht. "Ich habe jeden Tag bei Chelsea geliebt. Das Ende kam zu früh für mich", sagte der Trainer.

Zuletzt wurde Tuchel auch als möglicher Nachfolger von Gareth Southgate bei der englischen Nationalmannschaft gehandelt. Die Spekulationen dürften in den kommenden Wochen nicht abreißen.