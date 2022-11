Bayern-Flirt will WM als "höchste Bühne" nutzen

IMAGO

Cody Gakpo (r.) wurde unter anderem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Schon mehrfach wurde Cody Gakpo mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, ein Wechsel kam allerdings nie zustande. Der niederländische Nationalspieler befindet sich vor der Fußball-Weltmeisterschaft in bestechender Form - und hofft mit der Elftal auf den großen Wurf.

Mit neun Toren in 14 Spielen führt Cody Gakpo derzeit die Torschützenliste der niederländischen Eredivisie an. Der 23-Jährige hat sich spätestens in dieser Saison zu einer echten Säule bei der PSV Eindhoven entwickelte und führte den Klub schon in mehreren Partien als Kapitän aufs Feld.

Mit breiter Brust reist der Linksaußen nun auch mit der Nationalmannschaft zur WM. Dort trifft Oranje zum Auftakt auf den Senegal, im weiteren Verlauf der Gruppenphase auf Ecuador und Gastgeber Katar.

Oranje-Star neugierig auf WM-Erfahrung

"Ich weiß, dass es etwas Besonderes ist. Es ist die höchste Bühne, auf der man spielen kann, und ich bin sehr neugierig, was für ein Gefühl ich dabei haben werde", sagte der 23-Jährige im Interview mit "NOS".

Neben Gakpo sind mit Xavi Simmons und Luuk de Jong zwei weitere Akteure des niederländischen Pokalsiegers von Bondscoach Louis van Gaal für die Endrunde nominiert worden. Die Chemie in der Elftal stimmt - auch, weil sich Gakpo mit allen Teamkollegen gut versteht.

Ein besonders enges Verhältnis hat der Flügelflitzer unterdessen zu Denzel Dumfries, der ebenfalls lange bei der PSV spielte. "Ich spreche oft mit ihm, wenn ich Fragen habe. Er hat schon etwas mehr Erfahrung, deshalb hilft er mir sehr", gab Gakpo zu.

Gakpo zählt Weltvereine auf - und vergisst den FC Bayern

Dumfires glänzte bei der letztjährigen EURO, wurde anschließend heftig umworben (unter anderem vom FC Bayern) und wechselte schließlich zu Inter Mailand. Einen ähnlichen Durchbruch erhofft sich nun auch Gakpo. Noch nicht im Winter, aber nach Saisonende werde er bereit sein für den nächsten großen Karriereschritt, erklärte er.

"Die PSV war immer mein Traumverein. Ansonsten habe ich nicht wirklich einen", grinste er angesprochen auf sein mögliches Transferziel. Aber: "Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City und Liverpool. Es wäre eine Ehre, dort spielen zu dürfen, aber ich muss auch sehen, in welcher Art von Mannschaft ich am besten aufgehoben wäre."

Ein Fingerzeig, dass Gakpo in seiner Auflistung der Weltvereine den FC Bayern unterschlug? Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös beantworten.