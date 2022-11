Oranje versteigert WM-Trikots für Arbeitsmigranten

Die niederländische Nationalmannschaft wird ihre WM-Trikots während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zugunsten von Arbeitsmigranten versteigern.

Das teilte der Verband KNVB kurz vor der Abreise des Teams an diesem Dienstag mit.

"Dass die Umstände für sie deutlich besser werden müssen, ist jedem klar", sagte Oranje-Kapitän Virgil van Dijk. Man hoffe, mit der Aktion nach jedem Spiel zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, sagte der Abwehrchef des FC Liverpool.

Die Niederländer werden sich am Donnerstag in Katar auch mit einigen Arbeitsmigranten treffen und über die aktuelle Situation austauschen. Sportlich geht es für das Team von Bondscoach Louis van Gaal dann am Montag gegen Senegal los.