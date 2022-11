Ronaldo-Spur führt zum FC Bayern

IMAGO/Isabel Infantes

Wechselt Cristiano Ronaldo zum FC Bayern?

Nach seinem heftigen Rundumschlag ist die Zeit von Cristiano Ronaldo bei Manchester United wohl abgelaufen. Eine heiße Spur führt nun zum FC Bayern.

Wie die "Daily Mail" exklusiv erfahren haben will, hat es in der vergangenen Woche ein Treffen zwischen den Bayern-Bossen und Ronaldos Berater Jorge Mendes gegeben. Demnach seien Verantwortliche des deutschen Rekordmeisters nach England geflogen, um Gespräche über einen Wechsel zu führen.

Dass das Interesse des FC Bayern an Ronaldo wieder geweckt wurde, liegt dem Bericht zufolge einerseits an "Fitness-Bedenken" bei Neuzugang Sadio Mané. Andererseits an der unsicheren Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Ronaldo könne sich ein Wechsel zum FC Bayern gut vorstellen, heißt es weiter in dem Bericht. Schließlich wolle der Portugiese unbedingt in der Champions League spielen. Allerdings sei auch ein Wechsel zum FC Chelsea eine Option. Zuletzt hatte "Sky" auch Paris Saint-Germain als möglichen Abnehmer genannt.

FC Bayern erneut ohne Interesse an Ronaldo?

Wie viel Wahrheit in dem Bericht steckt, bleibt allerdings abzuwarten. "Sport1"-Reporter Kerry Hau zufolge hat es kein Treffen zwischen dem FC Bayern und der CR7-Seite gegeben. Demnach bestehe auch kein Interesse an einer Verpflichtung des 37-Jährigen.

Schon im Sommer wurde Ronaldo immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. An einen Transfer des Starspielers habe man an der Säbener Straße aber nie gedacht, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einem Podcast von "Bild" betonte: "Es kam für uns nicht infrage. Wir sind sehr glücklich, wie wir besetzt sind!"

Dennoch gab Vorstandschef Oliver Kahn zu, dass die Personalie Ronaldo beim FC Bayern diskutiert wurde. "Sonst würden wir unseren Job nicht machen", bestätigte er im Gespräch mit der "Sport Bild".

Der ehemalige Torwart sagte aber auch zum "kicker: "So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen."

Cristiano Ronaldo hat im seit Monaten schwelenden Zoff mit Manchester United die nächste Stufe gezündet und den Klub aus der Premier League in einem brisanten Interview öffentlich attackiert. Eine Zukunft bei den Red Devils ist wohl ausgeschlossen.