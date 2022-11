Sorgt ein XXL-Plakat von Neuer in Katar für Zündstoff?

unknown

Manuel Neuer ziert die Wand eines Gebäudes in Katar

Nationaltorwart Manuel Neuer vom FC Bayern hat zuletzt deutliche Kritik am WM-Gastgeberland Katar geäußert. Dennoch wirbt der arabischen Wüstenstaat mit einem XXL-Plakat des DFB-Stars.

Die homophoben Aussagen von WM-Botschafter Khalid Salman verurteilte Neuer scharf. "Das passt keineswegs in unser Weltbild, das wir haben. Das ist inakzeptabel und das ist natürlich sehr traurig, sowas zu hören", sagte Neuer vor der Abreise zum DFB-Team gegenüber der "tz".

Mit der "One-Love-Binde", die Neuer sowie andere Kapitäne bei der WM tragen werden, wolle man "viel Power platzieren", betonte der Torwart.

Neuer forderte außerdem, dass die Missstände in Katar auch Thema innerhalb der Nationalmannschaft sein sollten: "Ich denke, über solche Situationen und solche Überraschungen muss man sich natürlich Gedanken machen. Das müssen wir natürlich intern beim DFB, mit der Nationalmannschaft und mit den Spielerkollegen besprechen."

Schon im "ZDF-Sportstudio" hatte Neuer am vergangenen Wochenende angekündigt, mögliche Protestaktionen durchzuführen. "Wir werden in enger Absprache mit dem DFB, der Mannschaft, dem Mannschaftsrat und den Verantwortlichen schauen, wie weit kann man gehen. Wir machen uns Gedanken und werden unsere Werte vertreten", so der 36-Jährige.

Besonders pikant: Ausgerechnet ein Testimonial von Manuel Neuer ziert eine riesige Hauswand in Katar. Die Aussagen des DFB-Kapitäns dürften dem Wüstenstaat aber so gar nicht gefallen.

Homophobie-Eklat vor der WM

WM-Botschafter Salman hatte in der "ZDF"-Doku "Geheimsache Katar" Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet.

Katar beteuert seit Monaten, dass auch LGBTQ-Personen bei der Endrunde "willkommen" seien, sofern sie die lokale Kultur respektierten.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch beschuldigt den schwerreichen Golfstaat indes, im Vorfeld der WM LGBTQ-Personen inhaftiert und misshandelt zu haben, was von der Regierung in Doha vehement bestritten wurde.