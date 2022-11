Polizei München nimmt FC Bayern aufs Korn

IMAGO/Kirby Lee

Die NFL gastierte am Wochenende im Stadion des FC Bayern

Die Polizei München hat bei Twitter auf einen satirischen Beitrag zum NFL-Gastspiel in der Allianz Arena reagiert und dabei einen kleinen Seitenhieb in Richtung des FC Bayern verteilt.

Am Wochenende feierte die NFL ein rauschendes Football-Fest in der Allianz Arena in München. Die Heimstätte des FC Bayern war bis auf den letzten Platz besetzt, die Fans erlebten und lieferten ein Spektakel. Nach der Partie der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks (21:16) schwärmten die NFL-Stars von der Stimmung im Rund.

Das bekannte Satire-Magazin "Der Postillon" nahm das Geschehen zum Anlass, eine Meldung zu verfassen, die besagte, dass es wegen zu viel Stimmung Anwohnerbeschwerden bei der Polizei gab.

Hintergrund: Das erfolgsverwöhnte Publikum, das bei Spielen des FC Bayern anwesend ist, gilt nicht unbedingt als stimmungsvollste Kulisse in der Fußball-Bundesliga. Kein Wunder also, dass "Der Postillon" seinen Artikel mit "Solchen Krach kennt man hier sonst nicht" begann.

Einen entsprechenden Tweet, der die Meldung bewarb, nahm der offizielle Account der Polizei München nun zum Anlass, noch etwas Öl ins Stimmungsfeuer zu gießen. "Stimmt", bestätigte der Polizei-Account die Nachricht des "Postillons" humorig und fügte erklärend an: "Viele Anwohner waren überrascht, dass es überhaupt ein Stadion in der Nähe gibt."

Tweet der Polizei München kommt überwiegend gut an

Das Echo auf das Posting der Polizei fiel geteilt aus. Einige User störten sich daran, dass die Polizei München Zeit für solche Gags aufbringt. "Schön, dass ihr mein Steuergeld dafür verwendet, mit einem Satireaccount Witzchen auszutauschen", hieß es beispielsweise. Die Mehrzahl gratulierten allerdings für den gelungenen Konter.

Einer schrieb zudem vielsagend: "Noch mehr Bewohner waren überrascht, dass in dem Stadion eine Mannschaft gewonnen hat, die nicht aus München kommt." Und spielte damit auf die Heimmacht des FC Bayern an.

Die NFL jedenfalls zeigte sich begeistert von der Atmosphäre, die in München herrschte. Sowohl TV-Kommentatoren als auch Spieler lobten die deutschen Fans. "Das war eine der besten Football-Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Dafür, dass ich seit 23 Jahren in der Liga bin, sagt das eine Menge aus. Die Fans waren unglaublich", sagte NFL-Superstar Tom Brady.