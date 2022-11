Medien: Kehl droht Machtverlust beim BVB

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Sebastian Kehls Macht beim BVB könnte eingeschränkt werden

Erst seit wenigen Monaten ist Sebastian Kehl beim BVB als Sportdirektor in der Verantwortung, doch schon jetzt soll der frühere Kapitän der Borussia intern unter Beobachtung stehen. Ein Medienbericht bringt sogar einen möglichen Machtverlust des 42-Jährigen ins Spiel.

Platz sechs nach 15 Bundesliga-Begegnungen und bereits sechs Niederlagen auf dem Konto - keine Frage, die erste Saisonhälfte 2022/2023 hatten sich die Verantwortlichen in Dortmund anders vorgestellt.

Auch für Sebastian Kehl, der Michael Zorc im Sommer als Sportdirektor beerbt hat, waren die vergangenen Wochen nicht einfach. Zu viele seiner teils teuren Transfers blieben bislang hinter den Erwartungen zurück.

Wie die "WAZ" berichtet, soll der BVB daher mit dem Gedanken spielen, demnächst "eine weitere starke Persönlichkeit im sportlichen Bereich zu installieren".

Ebenjener Neuzugang auf Funktionärsebene könne hierarchisch gesehen entweder unter oder neben Kehl eingeordnet werden.

BVB-Sportdirektor Kehl muss "sich beweisen"

Momentan soll Kehl beim Champions-League-Achtelfinalisten über "enorme Macht" verfügen. Diese müsse er nun rechtfertigen und "sich beweisen", zitierte die "WAZ" Quellen aus dem Verein. Noch sei das Vertrauen aber groß.

Der ehemalige Nationalspieler war jahrelang als Leiter der Lizenzspielerabteilung an den Aufgabenbereich von Zorc herangeführt worden, seit September ist Kehl nun offiziell der Dortmunder Sportdirektor.

Einer, der zumindest in der Theorie ebenfalls seine Expertise einbringen könnte, ist Matthias Sammer, der beim BVB seit 2018 als externer Berater fungiert. Dem Vernehmen nach ist sein Einfluss allerdings "gering".

Ungeachtet dessen muss Kehl in den kommenden Monaten so schnell es geht Pluspunkte sammeln, um größere Zweifel an seiner Arbeit im Umfeld zu verhindern. Andernfalls dürfte ein Machtverlust unvermeidbar sein.