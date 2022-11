Bellingham-Poker "ein erheblicher Störfaktor" beim BVB?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham wird den BVB wohl im Sommer verlassen

Verlässt Jude Bellingham Borussia Dortmund nach dieser Saison? Viele Anzeichen deuten mittlerweile darauf hin. Im Team soll der 19-Jährige inzwischen umstritten sein. Nach der Fußball-WM in Katar ist offenbar ein brisantes Gespräch mit den BVB-Bossen geplant.

Die Zukunft von Jude Bellingham bei Borussia Dortmund ist trotz seines noch bis 2025 datierten Vertrages offener denn je. Seit Monaten wird der Shootingstar des BVB mit einem Wechsel im kommenden Sommer in Verbindung gebracht.

Längst hat das Thema auch den innersten Kreis des Fußball-Bundesligisten erreicht. Wie "Sport Bild" berichtet, seien die Gerüchte um Bellingham "ein erheblicher Störfaktor" in der Kabine des BVB.

BVB-Kollegen angeblich genervt von Jude Bellinghams Körpersprache

Der Poker um den jungen Engländer wirkt sich offenbar auch auf dessen Ansehen innerhalb der Mannschaft aus.

Wie es im Bericht weiter heißt, sind viele BVB-Kollegen bereits genervt von Bellinghams teils abfälliger Körpersprache auf dem Feld, wenn es spielerisch nicht nach Plan läuft.

Außerdem wird seine Rolle als dritter Kapitän - nach Anführer Marco Reus und Stellvertreter Mats Hummels - kritisch gesehen.

Bellinghams Auftreten sei "umstritten", heißt es im Fachblatt, sein Verhalten und seine offene Zukunft könnten die neu aufgebaute Hierarchie gefährden.

Jude Bellingham bereitet Abschied vom BVB vor

Im Hintergrund bereitet die Bellingham-Seite währenddessen offenbar bereits den Abschied vom BVB vor.

"Sport Bild" zufolge fordert die Familie des englischen Nationalspielers, der sich derzeit auf die WM vorbereitet, bereits konkrete Angebote der interessierten Top-Klubs ein.

Konkret genannt werden Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City und der FC Chelsea, die sich zu möglichen Offerten äußern sollen.

Der Plan von Bellinghams Entourage: Der Newcomer soll mit den "Three Lions" eine überzeugende Weltmeisterschaft in Katar spielen, um danach in einer noch besseren Verhandlungsposition zu sein.

Nach dem Turnier im Wüstenstaat steht ohnehin ein Gespräch mit den BVB-Verantwortlichen an. In diesem will Bellingham den Bossen laut dem Bericht seine Abschiedsgedanken mitteilen.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt erklärt, dass die Borussia im Falle eines Wechselwunsches offen für Verhandlungen sei.