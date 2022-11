Polen gewinnt ohne Lewandowski

IMAGO/Mikolaj Barbanell

Robert Lewandowski erhielt vor der Fußball-WM eine Pause

Ohne den geschonten Weltfußballer Robert Lewandowski hat Polen beim letzten Test vor der WM in Katar einen Sieg eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Czeslaw Michniewicz bezwang den zweimaligen Copa-America-Champion Chile in Warschau durch einen späten Treffer von Krzysztof Piatek (85.) mit 1:0 (0:0).

Robert Gumny vom Bundesligisten FC Augsburg stand in der Startelf und spielte durch, Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg wurde in der 59. Minute eingewechselt.

Für Polen beginnt die WM am 22. November gegen Mexiko. In der Gruppe C warten außerdem Titelkandidat Argentinien und Außenseiter Saudi-Arabien.