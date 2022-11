Hier läuft Oman vs. Deutschland live im Free-TV

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Bundestrainer Hansi Flick (M.) testet mit seinem DFB-Team im Oman

Es ist der einzige Härtetest vor dem Start der umstrittenen WM in Katar: Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Mittwochabend (ab 18:00 Uhr) im Oman zum Testspiel an. Wo wird die Partie live im Free-TV und Stream übertragen?

In einer Woche ist es soweit, dann greift das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan in die Weltmeisterschaft ein.

Zuvor findet in der omanischen Hauptstadt Maskat noch der einzige und somit gleichzeitig letzte Härtetest für die deutsche Mannschaft statt, die bei der WM in Katar um den Titel mitspielen will.

Sportlichen Stellenwert wird der Test gegen den krassen Außenseiter Oman keinen großen haben. Anstatt auf die vermeintliche Startelf zu setzen, hat Flick bereits angekündigt, noch einmal ausprobieren und rotieren zu wollen, ehe es in den Tagen danach an den Feinschliff für die Weltmeisterschaft gehen wird.

"Es wird eine Mischung auf dem Platz stehen", so Flick auf die Frage, ob eher die arrivierten oder eher die etablierten Kräfte am Mittwochabend gegen den Underdog auflaufen werden.

Erfreulich für die Fans und Anhänger der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Die Partie im Sultan Qaboos Sports Complex in Maskat wird live im Free-TV übertragen.

Hier läuft das Spiel Oman vs. Deutschland live im Fernsehen und Stream