Eintracht-Stars im Schaufenster? SGE-Boss spricht Klartext

IMAGO/Juergen Kessler

Markus Krösche (r.) und Oliver Glasner haben bei Eintracht Frankfurt eine Top-Mannschaft geformt

Eintracht Frankfurt begeistert in der laufenden Saison mit fulminanten Offensiv-Fußball und verzückt damit nicht nur die eigene Anhängerschaft. Längst wird in der Main-Metropole von mehr geträumt als dem derzeit vierten Tabellenplatz in der Bundesliga. Sportvorstand Markus Krösche will da kein Spielverderber sein.

Die Eintracht-Offensive ist nach dem FC Bayern mittlerweile die zweitbeste der Liga, hat mit 32 Saisontoren Konkurrenten wie den BVB (25), RB Leipzig (30) oder den SC Freiburg (25) überflügelt.

Dass die neuen Waffen im Frankfurter Spiel um Torjäger Randal Kolo Muani oder Mario Götze derart einschlagen, überraschte derweil auch den Architekten des derzeitigen SGE-Kaders, Sportvorstand Markus Krösche.

"Eine so schnelle Entwicklung einer Mannschaft habe ich bisher auf keiner meiner Stationen erlebt", meinte der Eintracht-Boss im Gespräch mit der "Sport Bild".

Er werde sowohl was die sportliche als auch die finanzielle Entwicklung des Eintracht-Kaders anbelangt "in keinem Bereich eine Grenze formulieren", betonte Krösche, der die vorherrschende Euphorie in Frankfurt mit ins neue Kalenderjahr mitnehmen will.

Kamada, Götze und Co.: Eintracht stellt mehrere Stars zur WM ab

Nach den starken Leistungen in der Bundesliga und Champions League haben sich neben Götze und Kolo Muani auch Stammkräfte wie Kesper Lindström, Almamy Touré oder Evan Ndicka in den Fokus gespielt, sind längst bei internationalen Top-Klubs in den Notizbüchern gelandet.

Vor zahlungskräftigen Interessenten an den Frankfurter Stammspielern und Leistungsträgern hat Krösche derweil keinerlei Angst, wie der 42-jährige Sportvorstand des amtierenden Europa-League-Siegers einmal mehr betonte.

"Wir haben immer gesagt: Wenn sich Spieler schneller entwickeln als der Klub, dann sind wir die letzten, die einen passenden Wechsel aus Prinzip verhindern wollen. Aber aktuell entwickeln sich Klub und Spieler gleich schnell. Die Spieler bekommen bei uns auch ohne Wechsel immer bessere sportliche Perspektiven", so der Eintracht-Macher, der mit großem Selbstvertrauen auch der bevorstehenden WM in Katar entgegenblickt.

Dort werden unter anderem auch Daichi Kamada mit der japanischen Nationalmannschaft sowie Djibril Sow mit der Schweiz oder Jesper Lindström mit Dänemark antreten.