Mexiko verliert vor WM-Auftakt gegen Schweden

Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr letztes Vorbereitungsspiel vor WM-Beginn 1:2 gegen Schweden verloren.

Im Estadi Montilivi im spanischen Girona erzielten Marcus Rohden (54. Minute) und der beim VfL Wolfsburg spielende Mattias Svanberg (84.) die schwedischen Tore. Alexis Vega hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt (60.).

Mexiko startet am 22. November gegen Polen in die WM. Die weiteren Gegner in der Vorrunde heißen Argentinien (26. November) und Saudi-Arabien (30. November). Schweden ist nicht für die Endrunde in Katar qualifiziert.