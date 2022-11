Neuer winkt besonderer Torwart-Rekord

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Manuel Neuer ist Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Manuel Neuer wird die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar als Kapitän auf den Platz führen. Nebenbei winkt dem Kapitän des FC Bayern noch ein besonderer Torwart-Rekord.

Für Manuel Neuer ist das Winter-Turnier in Katar bereits die vierte Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft. Sollte der 36-Jährige nach den Schulter-Problemen der vergangenen Wochen fit bleiben, wird der Routinier eine neue WM-Bestmarke aufstellen.

Bislang hat der Schlussmann des FC Bayern in seiner Karriere 16 Spiele bei Weltmeisterschaften absolviert. Bei seinem Debüt in Südafrika im Jahr 2010 kam Neuer auf sechs Einsätze, beim Triumph in Brasilien stand der Keeper vier Jahre später in allen sieben Begegnungen auf dem Rasen. Beim Vorrunden-Aus in Russland kamen 2018 drei Spiele hinzu.

In Katar winken Neuer mindestens drei weitere Partien. In der Gruppe E trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Japan (23. November), Spanien (27. November) sowie Costa Rica (1. Dezember).

Im letzten Gruppenspiel würde Neuer seinen 19. WM-Einsatz feiern und damit einen neuen Torwart-Rekord aufstellen. In dieser Statistik thronen bis dato DFB-Legende Sepp Maier sowie der Brasilianer Claudio Taffarel ganz oben. Der Feldspieler mit den meisten WM-Partien ist übrigens Lothar Matthäus (25), der eine Spiel mehr als Miroslav Klose (24) absolviert hat.

Neuer rechtzeitig fit für Fußball-WM

Während der Matthäus-Rekord nicht mehr erreichbar ist, dürfte Neuer bei der Fußball-WM in Katar aber zumindest die beiden Torwart-Ikonen überholen. Der deutsche Spielführer ist nach hartnäckigen Schulter-Problemen rechtzeitig für das Turnier fit geworden.

Beim einzigen Testspiel gegen den Oman (1:0) stand der Superstar des FC Bayern die gesamten 90 Minuten über auf dem Rasen.

Beim deutschen WM-Auftakt gegen Japan will Neuer dann erneut die Null halten. "Wir müssen gewarnt sein. Für mich persönlich ist das erste Spiel in einem Turnier immer das wichtigste", sagte der Münchner zuletzt der "Mediengruppe Münchner Merkur/tz" und warnte: "Japan ist eine unangenehme Mannschaft, die sehr diszipliniert spielt."