Deutschlands Auftaktgegner bangt weiter um VfB-Star

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

VfB-Kapitän Wataru Endo zog sich zuletzt eine Gehirnerschütterung zu

Die japanische Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die bevorstehende WM in Katar sportlich sehr hohe Ziele gesetzt. Mit der geballten Power der Europa-Legionäre, davon alleine acht aus der Bundesliga beziehungsweise 2. Bundesliga, soll in der Gruppe E gegen Deutschland, Spanien und Costa Rica der Einzug in die K.o.-Phase gelingen. Da kommt das Bangen um gleich mehrere Leistungsträger im Team zur absoluten Unzeit.

Fest steht bereits der Ausfall von Yuta Nakayama von Huddersfield Town, der mit einer Achillessehnenverletzung komplett passen muss, unter Nationaltrainer Hajime Moriyasu eigentlich auf der Linksverteidiger-Position gesetzt war.

Mit Wataru Endo bereitet dem Chefcoach ausgerechnet vor dem Auftaktspiel gegen Deutschland am kommenden Mittwoch (ab 14:00 Uhr) auch ein Bundesliga-Star weiteres Kopfzerbrechen.

Der Kapitän des VfB Stuttgart zog sich am vorletzten Bundesliga-Spieltag vor der WM-Pause gegen Hertha BSC (2:1) nach einem heftigen Zusammenprall mit Ivan Sunjic eine schwere Gehirnerschütterung zu, verpasste seitdem das Training und die bisherige heiße Vorbereitungsphase der Japaner.

Nach "kicker"-Angaben bleibt es bis kurz vor dem Spiel gegen das DFB-Team noch offen, ob der Leistungsträger des VfB rechtzeitig wieder auf Wettkampfniveau ankommen wird.

Auch Gladbachs Itakura fehlt seit Monaten

Neben dem Defensivmann des VfB Stuttgart starteten weitere Deutschland-Legionäre der Blue Samurai nur angeschlagen oder mit Trainingsrückstand in die intensive WM-Vorbereitung.

Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach fiel mit einer Knieverletzung zuletzt ebenso monatelang aus wie Takuma Asano vom VfL Bochum (ebenfalls Knieverletzung). Beide haben es trotzdem ins WM-Aufgebot Japans geschafft.

Mit Hidemasa Morita von Sporting, Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) und Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal) waren jüngst noch viele weitere Alternativen der Japaner angeschlagen oder mussten noch gänzlich passen.