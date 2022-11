Haalands Barcelona-Trip sorgt für kryptische Reaktion

VEGARD WIVESTAD GRoTT via www.imago-images.de

Stale Solbakkken (r.) im Gespräch mit Erling Haaland

Wenn sich Norwegens Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend um 20:45 Uhr in Dublin mit der irischen Auswahl zum freundschaftlichen Vergleich trifft, wird Norwegens Superstar Erling Haaland verletzungsbedingt fehlen. Dass am Dienstag in den sozialen Medien dennoch Bilder auftauchten, die Haaland bei einem Trip nach Barcelona zeigten, kam nicht überall gut an. Norge-Coach Stale Solbakken hat nun Stellung bezogen - mit seinen Worten aber durchaus neue Fragen aufgeworfen.

Gegenüber der norwegischen Zeitung "NRK" bestätigte Solbakken, dass die Aufnahmen Erling Haaland zeigen. Der norwegische Nationalcoach erklärte aber auch, dass es sich keinesfalls um einen Ausflug zur reinen Vergnügung handelte.

Haaland habe sich "keinen wohlverdienten Urlaub" genommen, so der Ex-Trainer des 1. FC Köln. "Er hatte in Barcelona etwas vor, worüber wir uns mit Manchester City sehr einig waren. Und dann ist der Plan, dass, wenn es funktioniert und alles nach Plan läuft, er anreist, wenn wir aus Irland zurückkommen", so Solbakken weiter.

Ein Einsatz des ManCity-Torjägers am 20. November im Freundschaftsspiel gegen Finnland scheint somit zumindest nicht ausgeschlossen zu sein.

"Es gibt einen Grund" für Haalands Barcelona-Reise

Wirklich Licht ins Dunkel wollte Solbakken allerdings nicht bringen. Was Haaland genau in Barcelona vorhabe, müsse man ihn schon selbst fragen, erklärte der 54-Jährige. "Wenn er darauf antworten will, dann liegt es an ihm, darauf zu antworten, oder an Manchester City zu antworten. Es gibt einen Grund", so Solbakken eher kryptische Ausführungen.

Auch Haalands Nationalmannschaftskollege Mohamed Elyounoussi wird von "NRK" im Zusammenhang mit dem Haaland-Trip befragt. "Das braucht er wahrscheinlich. Er hat ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Er ist vielleicht deswegen da oder um ein bisschen abzuschalten oder was auch immer er braucht", wird der Angreifer des FC Southampton zitiert.